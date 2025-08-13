13 de agosto de 2025 Inicio
Deuda en pesos: a pesar de convalidar tasas altas, el Gobierno sólo logró un rollover del 61% de los vencimientos

La Secretaría de Finanzas anunció que en la primera licitación de agosto adjudicó $9,147 billones, tras recibir ofertas por un total de $9,977 billones. El Tesoro afrontaba vencimientos por $15 billones y se convalidaron tasas de casi 70% TNA.

El equipo económico no logró el resultado que esperaba.

El Gobierno brindó los resultados de la primer licitación de deuda en pesos del mes de agosto: colocó $9,147 billones mientras recibió ofertas por $9,977 billones, lo que significó un "rollover" del 61,07% en una de las licitaciones más desafiantes para la gestión libertaria: afrontaba vencimientos por $15 billones y, a pesar de convalidar tasas del 70% TNA en la letra más corta de la curva, no logró renovar el total de la deuda que vencía.

El equipo económico de Milei tiene un gran desafío por delante.
Deuda en pesos récord: el Gobierno enfrenta en agosto vencimientos por más de $30 billones

La Secretaría de Finanzas, que lidera Pablo Quirno, anunció la primera licitación del séptimo mes del año, en la que dejó alrededor de $5 billones sin renovar (la mayoría ir a encajes), en medio de una volatilidad de tasas donde quedó en evidencia el desprolijo desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (Lefis) y su posterior consecuencia en la curva de pesos.

En la renovación, hubo premio para el tramo más corto: la LECAP que vence el 12 de septiembre (S12S5) cerró con una tasa del 69,2% TNA . A pesar de que el Tesoro había puesto cupos máximos de $3 billones para la Lecap/Boncap al 12/9 y de $4 billones para la del 30/9, no se llegaron a cubrir esos cupos. Además, hubo tres instrumentos que se declaró desierta: Dólar Linked al 14 de diciembre, TAMAR 13 de febrero (M13F6) y BONCER 30 de octubre (TZXO5).

Las tasas convalidadas por el Gobierno tras la última licitación

  • Al 12 de septiembre (S12S5) $2,086 billones a 4,48% TEM / 69,20% TIREA
  • Al 30 de septiembre (S30S5) $1,192 billones a 4,20% TEM / 63,78% TIREA
  • Al 31 de octubre (S31O5) $0,700 billones a 3,90%TEM / 58,36% TIREA
  • Al 11 de noviembre (S11N5) $1,865 billones a 3,94% TEM / 58,99% TIREA
  • Al 16 de enero (S16E6) $0,774 billones a 3,60% TEM / 52,87% TIREA
  • Al 13 de febrero (S13F6) $0,519 billones a 3,68% TEM / 54,32% TIREA

TAMAR

  • Al 10 de noviembre (M10N5) $1,150 billones a +6,00% TNA
  • Al 16 de enero (M16E6) $0,861 billones a +7,50% TNA

DESIERTA

  • Dólar Linked al 14 de diciembre, TAMAR 13 de febrero (M13F6) y BONCER 30 de octubre (TZXO5)
