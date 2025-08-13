Deuda en pesos: a pesar de convalidar tasas altas, el Gobierno sólo logró un rollover del 61% de los vencimientos La Secretaría de Finanzas anunció que en la primera licitación de agosto adjudicó $9,147 billones, tras recibir ofertas por un total de $9,977 billones. El Tesoro afrontaba vencimientos por $15 billones y se convalidaron tasas de casi 70% TNA. Por







El equipo económico no logró el resultado que esperaba.

El Gobierno brindó los resultados de la primer licitación de deuda en pesos del mes de agosto: colocó $9,147 billones mientras recibió ofertas por $9,977 billones, lo que significó un "rollover" del 61,07% en una de las licitaciones más desafiantes para la gestión libertaria: afrontaba vencimientos por $15 billones y, a pesar de convalidar tasas del 70% TNA en la letra más corta de la curva, no logró renovar el total de la deuda que vencía.

La Secretaría de Finanzas, que lidera Pablo Quirno, anunció la primera licitación del séptimo mes del año, en la que dejó alrededor de $5 billones sin renovar (la mayoría ir a encajes), en medio de una volatilidad de tasas donde quedó en evidencia el desprolijo desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (Lefis) y su posterior consecuencia en la curva de pesos.

En la renovación, hubo premio para el tramo más corto: la LECAP que vence el 12 de septiembre (S12S5) cerró con una tasa del 69,2% TNA . A pesar de que el Tesoro había puesto cupos máximos de $3 billones para la Lecap/Boncap al 12/9 y de $4 billones para la del 30/9, no se llegaron a cubrir esos cupos. Además, hubo tres instrumentos que se declaró desierta: Dólar Linked al 14 de diciembre, TAMAR 13 de febrero (M13F6) y BONCER 30 de octubre (TZXO5).

12/09/25 (S12S5) $2,086… — Pablo Quirno (@pabloquirno) August 13, 2025 Las tasas convalidadas por el Gobierno tras la última licitación Al 12 de septiembre (S12S5) $2,086 billones a 4,48% TEM / 69,20% TIREA

Al 30 de septiembre (S30S5) $1,192 billones a 4,20% TEM / 63,78% TIREA

Al 31 de octubre (S31O5) $0,700 billones a 3,90%TEM / 58,36% TIREA

Al 11 de noviembre (S11N5) $1,865 billones a 3,94% TEM / 58,99% TIREA

Al 16 de enero (S16E6) $0,774 billones a 3,60% TEM / 52,87% TIREA

Al 13 de febrero (S13F6) $0,519 billones a 3,68% TEM / 54,32% TIREA

TAMAR