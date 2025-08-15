15 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Patricia Bullrich anunció que será candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires

En línea con el tono que Javier Milei le está imprimiendo a la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, la ministra de Seguridad convocó a "dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza".

Por
Patricia Bullrich va por la próxima batalla en el Senado.

Patricia Bullrich va por "la próxima batalla" en el Senado.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó este viernes que será candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires "para seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado".

Pablo Grillo será operado nuevamente para colocarle una prótesis craneal
Te puede interesar:

Pablo Grillo será operado nuevamente para colocarle una prótesis craneal

"Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora", escribió Bullrich en su cuenta de X.

En línea con el tono que el presidente Javier Milei le está imprimiendo a la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, bajo el leitmotiv "kirchnerismo Nunca Más", la funcionaria convocó a "dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza".

"Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho", advirtió. "Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso", concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/patobullrich/status/1956430722471977058?s=48&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El video se viralizó en redes y la ministra, Patricia Bullrich, repudió el hecho.

Una mujer parecida a Patricia Bullrich fue agredida y la ministra reaccionó: "Qué maleducada"

Actualizaron el sueldo de la Gendarmería, la Prefectura, la PSA, la Federal y el Servicio Penitenciario.

Oficializaron un aumento salarial para las fuerzas federales: cuál será el nuevo monto

La titular de la cartera de Seguridad.

Bullrich designó al jefe del FBI argentino

Espert quedó expuesto por un viejo video contra Milei. 

El video viral de Espert en el que criticaba a Milei hace dos años: "Sacate la careta"

Fallo favorable para la Argentina por YPF.

Fallo favorable para la Argentina: la Justicia de Nueva York suspendió la entrega del 51% de las acciones de YPF

Diego Fernández Lima llevaba desaparecido 41 años. 

Crimen de Coghlan: presentan un proyecto de ley para modificar la prescripción en los casos de homicidio

Rating Cero

Una mujer que no es lo que parece y una búsqueda de justicia propia.
play

Está en Netflix y es una película que sube la temperatura en todo momento

Esta serie sueca acaba de estrenarse en Netflix.
play

Es un thriller, está en Netflix y te va a atrapar con su historia: mucha tensión y giros inesperados

Conocé los estrenos en Netflix que son tendencia
play

Es una remake de los 70, fue furor en 2014 con Mark Wahlberg y ahora se puede ver en Netflix: qué película es

La figura surgida del Real Madrid es tendencia por su pareja.

Furor en España: el jugador Marco Asensio estaría en pareja con una famosa influencer

Pasapalabra enfrenta a dos campeones.

No es Gran Hermano: Telefe confirmó el regreso de un programa para el prime time

Esta es una serie corta, pero con una historia fuerte e intensa.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y es una serie basada en un hecho real: muy atrapante

últimas noticias

Desde la producción del ciclo de viajes se filtraron los tensos momentos entre los Caniggia.

Sigue la pelea entre Alex y Charlotte Caniggia, ahora con Marley como testigo

Hace 15 minutos
play
El arquero supo estar en la mira de Lionel Scaloni gracias a sus buenas actuaciones.

El peor partido de su vida: dos tremendos bloopers y una roja para un arquero argentino en España

Hace 16 minutos
Cientos de pakistaníes despiden a víctimas de las inundaciones.

Trágicas inundaciones en India y Pakistán: asciende a 280 el número de muertos

Hace 39 minutos
La medida más efectiva es no contestar llamadas de números desconocidos o privados.. 

Las 3 palabras prohibidas para decir en una llamada a un número desconocido: evitarás problemas

Hace 53 minutos
Para aquellos que les guste tener plantas o parques en perfecto estado, las mandarinas en mal estado pueden ser una buena solución.

Si tenés mandarinas con moho, no las tires: por qué puede servirte y mucho

Hace 54 minutos