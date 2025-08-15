Patricia Bullrich anunció que será candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires En línea con el tono que Javier Milei le está imprimiendo a la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, la ministra de Seguridad convocó a "dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza". Por







Patricia Bullrich va por "la próxima batalla" en el Senado.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó este viernes que será candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires "para seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado".

"Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora", escribió Bullrich en su cuenta de X.

En línea con el tono que el presidente Javier Milei le está imprimiendo a la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, bajo el leitmotiv "kirchnerismo Nunca Más", la funcionaria convocó a "dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza".

"Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho", advirtió. "Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso", concluyó.