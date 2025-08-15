Wanda Nara cruzó a L-Gante: "No me hago cargo de lo que hagan los demás" La conductora opinó del cantante, al que todavía considera su "amigo", que volvió con su mujer y automáticamente la bloqueó de sus redes.







La mediática se sorprendió por la decisión de su amigo de bloquearlas de sus redes sociales. Redes Sociales

La conductora Wanda Nara volvió de su viaje al exterior y habló de su relación con el cantante L-Gante, que volvió con su mujer, Tamara Báez, y que aparentemente la tendría bloqueada: "No puedo hacerme cargo de lo que digan o hagan los demás".

La mediática se fue a México a grabar algunos capítulos del reality que conduce con el actor Darío Barassi, donde aseguró que la pasó "muy bien". Aseguró que seguirá con esta rutina de viajes de dos o tres días y después seguirá con su vida a sus hijos Después se refirió al cantante de cumbia 420, que calificó como su "amigo".

"Yo la verdad que puedo hablarles de mí. Elijo quedarme con el último mensaje“, aseguró la empresaria y recordó: "Estuve de vacaciones con él en Europa, obvio, hubo muchas charlas, me fui diciendo que era mi amigo, vuelvo diciendo que es mi amigo“.

Además, se mostró sorprendida por “Menos mal que estoy muy bien de autoestima, porque bajo del avión y dan ganas de pegarte un tiro. Yo lo quiero un montón, le deseo lo mejor, nunca me van a escuchar hablar mal de él”.

La dueña de Wanda Cosmetics rechazó la versión de que hubiera sido la tercera en discordia entre Valenzuela y Báez: Yo cuando lo conocí a él, estaba con otra chica, no me metí en ninguna relación”, subrayó.