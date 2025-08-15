La indirecta de la China Suárez a Wanda Nara por el gol de Mauro Icardi: "Quisieron humillarte" La actriz se sumó a los festejos del 3-0 del delantero del Galatasaray con un mensaje pensado para la conductora.







La mediática felicitó al delantero del Galatasaray en redes sociales. Redes Sociales

La modelo Eugenia "China" Suárez volvió a lanzar una frase polémica contra la exmujer de su pareja Mauro Icardi, la conductora Wanda Nara: “Quisieron humillarte”.

La actriz comentó de esta forma el gol que marcó el 3-0 del Galatasaray contra el Karagümrük, este viernes, después de 281 días sin actividad por una lesión que lo dejó fuera de juego en el club turco.

La mediática compartió fotos y videos con el triunfo del futbolista en redes sociales: “Orgullosa de vos. Quisieron humillarte, hundirte. No pudieron, acá estás. Te amo con todo mi corazón”.

La historia de Instagram de la China para Mauro Redes Sociales El rosarino que volvió a la Argentina para operarse de la rodilla derecha, y después de casi un año parado, volvió a jugar y fue ovacionado en el encuentro de la Superliga de Turquía.