La indirecta de la China Suárez a Wanda Nara por el gol de Mauro Icardi: "Quisieron humillarte"

La modelo Eugenia "China" Suárez volvió a lanzar una frase polémica contra la exmujer de su pareja Mauro Icardi, la conductora Wanda Nara: “Quisieron humillarte”.
La actriz se sumó a los festejos del 3-0 del delantero del Galatasaray con un mensaje pensado para la conductora.
La actriz comentó de esta forma el gol que marcó el 3-0 del Galatasaray contra el Karagümrük, este viernes, después de 281 días sin actividad por una lesión que lo dejó fuera de juego en el club turco.
La mediática compartió fotos y videos con el triunfo del futbolista en redes sociales: “Orgullosa de vos. Quisieron humillarte, hundirte. No pudieron, acá estás. Te amo con todo mi corazón”.
El rosarino que volvió a la Argentina para operarse de la rodilla derecha, y después de casi un año parado, volvió a jugar y fue ovacionado en el encuentro de la Superliga de Turquía.
Suárez mostró a sus seguidores las primeras imágenes de la imponente propiedad a la que se mudó con Icardi en el exclusivo barrio de Beikta, en Estambul,