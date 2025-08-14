14 de agosto de 2025 Inicio
El Banco Central aumenta el encaje y fortalece el control de la posición en dólares de bancos

La entidad monetaria, presidida por Santiago Bausili, resolvió la medida que comenzará a regir el lunes. Las modificaciones impactarán de forma directa en la liquidez.

La decisión fue tomada por el Banco Central.

El Banco Central incrementó en 5 puntos porcentuales las tasas de encaje ajustables a depósitos a la vista, plazos fijos con cancelación anticipada diaria, fondos comunes de money market, pases pasivos y cauciones bursátiles. La medida, que regirá para los principales bancos y subsidiarias o sucursales de las entidades bancarias más importantes a nivel global, regirá desde el lunes.

reunion de urgencia en el banco central con los bancos para explicar las ultimas normativas sobre tasas
Reunión de urgencia en el Banco Central con los bancos para explicar las últimas normativas sobre tasas

La entidad presidida por Santiago Bausili resolvió la medida, que se implementará hasta el 28 de noviembre, con el objetivo de robustecer el sistema de encajes sobre los bancos y fortalecer el control de la posición global neta de moneda extranjera de las instituciones.

En tanto, la institución habilitará a que una porción de esta exigencia adicional se incorpore con títulos públicos en pesos emitidos por el Tesoro Nacional, con el requisito de que se adquieran en licitaciones especiales desde el lunes. Además, a partir del martes, las entidades podrán integrar hasta 3 puntos porcentuales de encajes con estos instrumentos para depósitos.

Luis Caputo y Santiago Bausili
Luis Caputo, ministro de Econom&iacute;a, junto a Santiago Bausili, presidente del Banco Central.

En este marco, para estimar el encaje en pesos, se pedirá la totalidad del encaje en los días hábiles, por lo que se dejará de utilizar la media mensual. No obstante, en caso de que los bancos no puedan cumplir un día, lo podrán retribuir en otros días del mes, aunque con restricciones.

El Banco Central también dispuso subir las sanciones en caso de que las entidades bancarias no cumplan con esta normativa, por lo que ahora la tasa de política monetaria del Banco Central será tres veces más cara. Además, se robusteció el control de la posición global neta de moneda extranjera de los bancos.

El Banco Central oficializó los cheques electrónicos en dólares

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que volverá a permitir la apertura de cuentas corrientes en dólares, exclusivamente para operar con cheques electrónicos (ECHEQ). La medida busca impulsar el uso del cheque electrónico en moneda extranjera como una herramienta de pago y financiamiento, particularmente útil para pequeñas y medianas empresas.

La medida se implementó a través de la Comunicación "A" 8299/2025 de la entidad, publicada este lunes en el Boletín Oficial con las firmas de Darío C. Stefanelli, gerente principal de Emisión y Aplicaciones Normativas, y Marina Ongaro, subgerenta general de Regulación Financiera.

El BCRA había explicado el jueves en un comunicado que esta decisión busca "promover la competencia de monedas, como así también las políticas de mayor oferta de servicios y productos financieros por parte de los bancos".

Tras más de dos décadas sin permitirlo, la entidad que lidera Santiago Bausili anunció que la normativa alcanza tanto a personas físicas como jurídicas y se enmarca en un esquema ya existente: los cheques en dólares solo podrán emitirse de forma electrónica, en línea con las regulaciones vigentes para operaciones crediticias en moneda extranjera.

En este sentido, un giro en descubierto con ECHEQ se considera un préstamo en dólares, por lo que se mantiene el régimen actual para estas operaciones.

En su comunicado oficial, el BCRA subrayó los beneficios del cheque electrónico, especialmente para el universo pyme. "El ECHEQ demostró ser una herramienta de financiamiento especialmente relevante para las MiPyMEs, porque facilita su negociación al realizarse de forma electrónica y remota, reduciendo costos operativos, de traslado y verificación de documentos", enfatiza el texto de la entidad monetaria.

La implementación de esta nueva modalidad tiene un período de transición, ya que los bancos tienen hasta el 1° de diciembre de 2025 para adaptar sus plataformas operativas.

Esta resolución se suma a otras acciones recientes del BCRA, impulsadas bajo el mismo objetivo de flexibilizar y abrir el sistema de pagos. Estas incluyen la interoperabilidad de códigos QR para pagos en pesos y dólares, la habilitación de tarjetas de débito en dólares para compras en comercios y la implementación del débito programado (DEBIN) para pagos en cuotas en ambas monedas.

