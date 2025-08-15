Diputados de la oposición pidieron sesionar el miércoles para rechazar los vetos de Javier Milei Insistirán con las leyes de aumento jubilatorio, moratoria previsional, emergencia en discapacidad y emergencia para Bahía Blanca. También se discutirá el reparto de los ATN y el impuesto a los combustibles líquidos, dos proyectos de los gobernadores que ya tienen media sanción del Senado. Y buscarán poner en funcionamiento la comisión investigadora del caso $LIBRA. Por







La oposición se prepara para darle otro golpe parlamentario a Milei. X (@ceciliamoreauok)

Diputados de la oposición presentaron este viernes un pedido de sesión especial para el próximo miércoles, 20 de agosto, a las 12 del mediodía, en la que buscarán revertir los vetos del presidente Javier Milei, sancionar los proyectos impulsados por los gobernadores que ya cuentan con media sanción del Senado y otros temas como la comisión investigadora por el caso $LIBRA y nuevas emergencias.

El pedido lleva la firma de diputados de los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia Para Siempre, y la Coalición Cívica.

En el temario de proyectos a tratar figuran la insistencia en las leyes vetadas por el Presidente: aumento jubilatorio, moratoria previsional, emergencia en discapacidad y emergencia para Bahía Blanca. También están incluidas las iniciativas para la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles líquidos, los dos proyectos impulsados por los gobernadores.

Además, entre los temas a tratar figura el dictamen sobre la nueva conformación de la comisión investigadora por el caso $LIBRA, un proyecto presentado por Maximiliano Ferraro con un nuevo método para elegir autoridades y plazos de funcionamiento.

Figuran también tres proyectos para modificar el huso horario y la reforma del Régimen Penal Tributario, que actualiza los montos para el delito de evasión.