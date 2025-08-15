Diputados de la oposición pidieron sesionar el miércoles para rechazar los vetos de Javier Milei

15 de agosto de 2025 Inicio
Insistirán con las leyes de aumento jubilatorio, moratoria previsional, emergencia en discapacidad y emergencia para Bahía Blanca. También se discutirá el reparto de los ATN y el impuesto a los combustibles líquidos, dos proyectos de los gobernadores que ya tienen media sanción del Senado. Y buscarán poner en funcionamiento la comisión investigadora del caso $LIBRA.

La oposición se prepara para darle otro golpe parlamentario a Milei.
Diputados de la oposición presentaron este viernes un pedido de sesión especial para el próximo miércoles, 20 de agosto, a las 12 del mediodía, en la que buscarán revertir los vetos del presidente Javier Milei, sancionar los proyectos impulsados por los gobernadores que ya cuentan con media sanción del Senado y otros temas como la comisión investigadora por el caso $LIBRA y nuevas emergencias.

El pedido lleva la firma de diputados de los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia Para Siempre, y la Coalición Cívica.

En el temario de proyectos a tratar figuran la insistencia en las leyes vetadas por el Presidente: aumento jubilatorio, moratoria previsional, emergencia en discapacidad y emergencia para Bahía Blanca. También están incluidas las iniciativas para la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles líquidos, los dos proyectos impulsados por los gobernadores.

Además, entre los temas a tratar figura el dictamen sobre la nueva conformación de la comisión investigadora por el caso $LIBRA, un proyecto presentado por Maximiliano Ferraro con un nuevo método para elegir autoridades y plazos de funcionamiento.

Figuran también tres proyectos para modificar el huso horario y la reforma del Régimen Penal Tributario, que actualiza los montos para el delito de evasión.

Pedido Sesión Especial 20 de agosto 2025

