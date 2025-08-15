Donald Trump aseguró que Vladimir Putin puede enfrentar "consecuencias severas" si se niega a finalizar la guerra con Ucrania Antes de subirse al Air Force One para viajar a Alaska, el Presidente de los Estados Unidos explicó que se reunirá con su par ruso para "para salvar muchas vidas", con el objetivo de finalizar el conflicto. Ante un posible intercambio territorial, aseguró que "se discutirán, pero tengo que dejar que Ucrania tome esa decisión". Por







Los líderes cara a cara como en el pasado.

De cara a la reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin será a las 11:30 local (19:30 GMT) en la base aérea de Elmendorf en Alaska. El presidente de Estados Unidos habló con la prensa antes de subirse al avión Air Force One y aseguró que su par ruso puede enfrentar "consecuencias severas" si no le pone fin a la guerra con Ucrania.

Este será el primer encuentro entre Trump y Putin, desde 2019, y será la primera vez que el presidente ruso pisa territorio occidental desde el inicio del conflicto con Ucrania en 2022.

Hace un par de horas, Donald Trump subió al avión presidencial, junto con gran parte de su gabinete, para viajar a Alaska, el punto de encuentro entre las dos potencias.

Sin antes hablar con varios periodistas presentes, a quienes les explicó que este encuentro será para "para salvar muchas vidas", con el objetivo de finalizar el conflicto. Ante un posible intercambio territorial, aseguró que "se discutirán, pero tengo que dejar que Ucrania tome esa decisión".