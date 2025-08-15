15 de agosto de 2025 Inicio
Donald Trump aseguró que Vladimir Putin puede enfrentar "consecuencias severas" si se niega a finalizar la guerra con Ucrania

Antes de subirse al Air Force One para viajar a Alaska, el Presidente de los Estados Unidos explicó que se reunirá con su par ruso para "para salvar muchas vidas", con el objetivo de finalizar el conflicto. Ante un posible intercambio territorial, aseguró que "se discutirán, pero tengo que dejar que Ucrania tome esa decisión".

Por
Los líderes cara a cara como en el pasado.

De cara a la reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin será a las 11:30 local (19:30 GMT) en la base aérea de Elmendorf en Alaska. El presidente de Estados Unidos habló con la prensa antes de subirse al avión Air Force One y aseguró que su par ruso puede enfrentar "consecuencias severas" si no le pone fin a la guerra con Ucrania.

Donald Trump junto a Vladimir Putin.
Donald Trump advirtió por "consecuencias muy graves" si Rusia no detiene la guerra con Ucrania

Este será el primer encuentro entre Trump y Putin, desde 2019, y será la primera vez que el presidente ruso pisa territorio occidental desde el inicio del conflicto con Ucrania en 2022.

Hace un par de horas, Donald Trump subió al avión presidencial, junto con gran parte de su gabinete, para viajar a Alaska, el punto de encuentro entre las dos potencias.

Sin antes hablar con varios periodistas presentes, a quienes les explicó que este encuentro será para "para salvar muchas vidas", con el objetivo de finalizar el conflicto. Ante un posible intercambio territorial, aseguró que "se discutirán, pero tengo que dejar que Ucrania tome esa decisión".

Al encuentro no estuvo invitado el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien aseguró en un posteo en su cuenta de X que "lo fundamental es que esta reunión abra un camino real hacia una paz justa y un diálogo sustancial entre los líderes en un formato trilateral: Ucrania, Estados Unidos y la parte rusa. Es hora de poner fin a la guerra, y Rusia debe tomar las medidas necesarias. Contamos con Estados Unidos. Estamos listos, como siempre, para trabajar de la manera más productiva posible".

