Una mujer fue asesinada en Villa Luzuriaga: esperaba a su hijo y la mataron para robarle el auto Tres ladrones interceptaron a la señora, que había estacionado su vehículo en el cruce de las calles Miró y Juan Florio. Recibió un tiro en el hombro y falleció en el hospital. Dos de los delincuentes fueron detenidos, otro es intensamente buscado.







Un brutal crimen conmocionó a Villa Luzuriaga, en el partido de La Matanza. Tres delincuentes asesinaron a una mujer frente a su hijo de 15 años mientras esperaba en su auto a otro de sus hijos, que asistía a una clase de canto. El hecho ocurrió en la esquina de Miró y Juan Florio.

El crimen ocurrió por la tarde del jueves, cuando tres delincuentes interceptaron a Rita Mabel Suárez e intentaron robarle su Renault Sandero. "Ella en la desesperación no logra bajar, no sabe cómo reaccionar a esa circunstancia y le disparan en el hombro", informó la periodista Mariela López Brown para la pantalla de C5N.

La mujer fue asistida en el lugar y trasladada a la clínica Cruz Celeste en San Justo, donde falleció como consecuencia de la herida.

Los tres delincuentes escapan del lugar, sin embargo, las autoridades logran identificar a uno de ellos al registrar las cámaras de seguridad y constatar que minutos antes habían realizado una compra en un supermercado.

Uno de los ladrones pagó con Mercado Pago y la transacción quedó registrada a su nombre, por lo que la Policía lo pudo identificar como Maximiliano Leguizamón, de 17 años de edad.

A partir de este dato se realizó un allanamiento en su domicilio y "en ese lugar se encuentran con una bolsa y dentro ropa con manchas de sangre", añadió la cronista. En otro de los videos que captaron las cámaras de seguridad de la zona, se puede observar a los tres jóvenes delincuentes escapar corriendo del lugar, después de dispararle a la mujer de 47 años dentro de su auto. El caso quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza.



El hecho ocurrió ayer entre Miró y Juan Florio, en Villa Luzuriaga.



https://t.co/zo9xwaSn0K#Anoticias #LaMatanza pic.twitter.com/N6yGamIfmO — Almafuerte Noticias (@AnoticiasOK) August 15, 2025