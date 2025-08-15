15 de agosto de 2025 Inicio
Una mujer fue asesinada en Villa Luzuriaga: esperaba a su hijo y la mataron para robarle el auto

Tres ladrones interceptaron a la señora, que había estacionado su vehículo en el cruce de las calles Miró y Juan Florio. Recibió un tiro en el hombro y falleció en el hospital. Dos de los delincuentes fueron detenidos, otro es intensamente buscado.

Ante la desesperación la mujer no puede reaccionar y uno de los ladrones le dispara en el hombro. 

Un brutal crimen conmocionó a Villa Luzuriaga, en el partido de La Matanza. Tres delincuentes asesinaron a una mujer frente a su hijo de 15 años mientras esperaba en su auto a otro de sus hijos, que asistía a una clase de canto. El hecho ocurrió en la esquina de Miró y Juan Florio.

El elemento clave de la investigación sobre el crimen del joven hallado en la excasa de Cerati

El crimen ocurrió por la tarde del jueves, cuando tres delincuentes interceptaron a Rita Mabel Suárez e intentaron robarle su Renault Sandero. "Ella en la desesperación no logra bajar, no sabe cómo reaccionar a esa circunstancia y le disparan en el hombro", informó la periodista Mariela López Brown para la pantalla de C5N.

La mujer fue asistida en el lugar y trasladada a la clínica Cruz Celeste en San Justo, donde falleció como consecuencia de la herida.

Los tres delincuentes escapan del lugar, sin embargo, las autoridades logran identificar a uno de ellos al registrar las cámaras de seguridad y constatar que minutos antes habían realizado una compra en un supermercado.

Uno de los ladrones pagó con Mercado Pago y la transacción quedó registrada a su nombre, por lo que la Policía lo pudo identificar como Maximiliano Leguizamón, de 17 años de edad.

A partir de este dato se realizó un allanamiento en su domicilio y "en ese lugar se encuentran con una bolsa y dentro ropa con manchas de sangre", añadió la cronista.

En otro de los videos que captaron las cámaras de seguridad de la zona, se puede observar a los tres jóvenes delincuentes escapar corriendo del lugar, después de dispararle a la mujer de 47 años dentro de su auto. El caso quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza.

