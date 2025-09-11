Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 11 de septiembre

11 de septiembre de 2025 Inicio
El segmento minorista opera a $1.382,18 para la compra y $1.433,79 para la venta y sigue sin aflojar tras el salto postelecciones legislativas bonaerenses, con triunfo de Fuerza Patria. En tanto, el blue escala $5, aunque continúa siendo el más barato del mercado.

El dólar oficial no afloja tras el salto del lunes postelecciones bonerenses.

El dólar oficial no afloja tras el salto del lunes postelecciones bonerenses.

El dólar comenzó la semana con un fuerte salto.
Además, siguen las repercusiones de la decisión del Gobierno de intervenir en el mercado de cambios luego de que haya rozado el techo de la banda impuesta por el Ministerio de Economía, que hoy se ubica en $1.870.

"El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", publicó el martes en su cuenta de X el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en lo que es una medida intempestiva de la administración libertaria a semanas de las legislativas nacionales de octubre, claves para el futuro político del presidente Javier Milei.

Tras las críticas, Quirno rechazó de manera categórica que el Gobierno hubiera modificado el régimen cambiario o la política de bandas vigente. "No hay ninguna rotura del esquema cambiario, no hay ninguna rotura del esquema de bandas. Nosotros seguimos. El Banco Central seguirá comprando pesos en el tope de la banda, seguirá vendiendo pesos en el piso de la banda. Eso nada ha cambiado", planteó en diálogo con A24, y apuntó: "Esto hay que situarlo en el contexto preelectoral que estamos viviendo, donde tenemos una oposición que ha decidido hacerle la guerra a los argentinos".

El álgido pasar de la moneda extranjera, además, se encuentra marcado por las nuevas restricciones a las entidades bancarias anunciadas por el Banco Central, novedades en el escándalo de presuntas coimas que salpican al Gobierno y la censura sobre el periodismo ejercida desde Casa Rosada y avalada por la Justicia.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $373,51 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.382,18 para la compra y $1.433,79 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.370 para la compra y $1.390 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.423,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1865,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.436,89, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.428,49

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.446.

