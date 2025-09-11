11 de septiembre de 2025 Inicio
Viajar a Córdoba: el pueblito que tiene una mezcla única entre paisajes y religión

Un rincón cordobés combina naturaleza agreste con una fuerte tradición religiosa que lo hace distinto a otros lugares de las sierras.

Por
Visitar Ambul no es solo una escapada a las sierras cordobesas

Visitar Ambul no es solo una escapada a las sierras cordobesas, es también un encuentro con un modo de vida más sencillo, donde la fe, la historia y el paisaje se entrelazan.

Entre los tantos pueblos serranos de Córdoba que aún conservan la calma de antaño, hay uno que parece resistirse al paso del tiempo. Allí la rutina transcurre entre calles polvorientas, aire de campo y el sonido constante del agua bajando por los arroyos.

Quienes ya recorrieron el Vallecito Encantado coinciden en algo: no importa cuántas fotos se lleven, la experiencia de estar allí no se puede capturar del todo.
Quienes llegan hasta este sitio no buscan multitudes ni espectáculos urbanos: vienen tras la promesa de tranquilidad, paisajes agrestes y costumbres que se mantienen vivas. Lo que encuentran es una combinación rara de silencio serrano y fervor comunitario que sorprende al viajero.

Se trata de Ambul, un pequeño poblado donde la naturaleza y la religión se cruzan de manera particular, dando forma a un destino poco explorado, pero con una identidad marcada.

turismo-cordoba-ambul

Dónde queda Ambul

Ambul se ubica a unos 40 kilómetros de Villa Cura Brochero, conectado por caminos que trepan entre montañas y atraviesan valles. Esa ubicación lo mantiene algo apartado de los circuitos turísticos más transitados y lo convierte en una opción atractiva para quienes prefieren lugares menos concurridos.

Qué puedo hacer en Ambul

El Arroyo La Toma es uno de los puntos favoritos: un curso de agua con cascaditas y un balneario natural que se vuelve ideal para refrescarse en verano. Para los que disfrutan caminar, el sendero La Cara del Indio arranca en la plaza del pueblo y sigue el arroyo durante 3,5 kilómetros hasta llegar a la formación rocosa con perfil humano, esculpida por la erosión.

También se puede recorrer la Cuesta del Huayco, un tramo de camino zigzagueante que ofrece panorámicas espectaculares de las sierras y conecta con Villa Cura Brochero. Y si la visita coincide con noviembre, el Festival de las Delicias y los Aromas Serranos invita a probar pan casero, cabrito al horno y quesos de cabra elaborados por los propios vecinos.

La faceta religiosa también tiene un peso enorme: cada diciembre se celebra la Misa de Navidad instaurada por el Cura Brochero, tradición reconocida incluso por el Vaticano como una de las principales fiestas populares del país.

ambul-cordoba-turismo

Cómo llegar a Ambul

Desde la ciudad de Córdoba, se puede tomar la Ruta Provincial 34 hasta las cercanías de Villa Cura Brochero y, desde allí, desviarse hacia Ambul por caminos de ripio señalizados. Otra alternativa es partir desde Mina Clavero y continuar hacia el oeste hasta llegar al poblado. Aunque el trayecto puede ser un poco largo y el acceso no siempre es sencillo, justamente esa dificultad lo protege del turismo masivo y ayuda a que conserve su encanto rural.

