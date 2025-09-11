IR A
Este animé romántico llegó a Netflix y era esperado por los fans: rápidamente se colocó entre lo más visto

El fenómeno refleja la capacidad de ciertos lanzamientos de marcar tendencias a nivel mundial.

Las nuevas Series en formato animé que no podés perderte.

El animé romántico siempre genera altas expectativas entre los seguidores del género, especialmente cuando su lanzamiento coincide con plataformas de gran alcance como Netflix. Las historias de amor, acompañadas de animación cuidada y narrativa emotiva, atraen tanto a fanáticos habituales como a nuevos espectadores.

La llegada de esta producción en particular despertó curiosidad por conocer cómo se desarrolla la trama y qué elementos la diferencian de otras historias románticas. La combinación de personajes, ambientación y tensión narrativa suele ser un imán para quienes buscan entretenimiento ligero pero emotivo.

Sinopsis de La nobleza de las flores, el animé que es tendencia en Netflix

la-nobleza-de-las-flores-anime-PV-1000x600

La historia de La nobleza de las flores gira en torno a Rintar Tsumugi, alumno de un colegio para jóvenes con dificultades, y Kaoruko Waguri, estudiante de una escuela femenina de prestigio. A pesar de sus mundos tan distintos, ambos pronto se dan cuenta de que disfrutan mucho de la compañía del otro.

Tráiler de La nobleza de las flores

Embed - La nobleza de las flores | Clip oficial | Netflix

Reparto de La nobleza de las flores

  • Rintaro Tsumugi
  • Kaoruko Waguri
  • Shohei Usami
  • Saku Natsusawa
  • Ayato Yorita
  • Subaru Hoshina
