Banco por banco, a cuánto cotiza el dólar tras rozar el techo de la banda

Sube la presión sobre el dólar tras las elecciones bonaerenses y en la previa de los comicios de octubre.

El dólar oficial tuvo un inicio de semana caliente tras la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses de este domingo, que causó un sacudón en los mercados: algunas acciones se derrumbaron hasta un 24%, hubo un salto del riesgo país y el dólar cripto trepó por encima de los $1.400. Este martes, en los bancos privados, la divisa estadounidense se ofrece a un promedio de $1.440, más cara que la cotización blue.

Si bien desde el mercado aseguraron que este lunes el Tesoro no intervino, se estima que en los anteriores cuatro días de participación oficial la cartera que conduce Luis Caputo perdió cerca de u$s500 millones para contener la escalada de la divisa.

El Gobierno se enfrenta a una alta demanda de dólares. Desde la flexibilización del cepo en abril, la compra neta alcanzó los u$s14.730 millones hasta julio; de ese total, el 62% correspondió a compras para atesoramiento o para el pago de consumos en el exterior con tarjeta de crédito, mientras que el 38% restante se dio por operaciones contra cuentas del exterior.

En el contexto electoral, la divisa recibe una presión extra ante la incertidumbre, un recurso habitual en la trayectoria del país, tanto para ahorro como atesoramiento ante el temor de una posible devaluación post elecciones de octubre.

Dólar caliente: a cuánto cotiza la divisa banco por banco tras la derrota electoral del Gobierno BBVA: $1.430

Banco Ciudad: $1.430

Banco Galicia: $1.440

Banco ICBC: $1.437

Banco Macro: $1.440

Banco Patagonia: $1.440

Banco Provincia: $1.435

Banco Santander: $1.435

Banco Supervielle: $1.438