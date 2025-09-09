9 de septiembre de 2025 Inicio
Banco por banco, a cuánto cotiza el dólar tras rozar el techo de la banda

La divisa estadounidense tuvo un inicio de semana al rojo vivo, luego de la derrota del Gobierno en las elecciones bonaerenses.

Sube la presión sobre el dólar tras las elecciones bonaerenses y en la previa de los comicios de octubre.

Sube la presión sobre el dólar tras las elecciones bonaerenses y en la previa de los comicios de octubre.

El dólar oficial sigue bajo alta presión mientras se acercan las elecciones nacionales de octubre.
El dólar, en tensa calma cerca del techo de la banda

Si bien desde el mercado aseguraron que este lunes el Tesoro no intervino, se estima que en los anteriores cuatro días de participación oficial la cartera que conduce Luis Caputo perdió cerca de u$s500 millones para contener la escalada de la divisa.

El Gobierno se enfrenta a una alta demanda de dólares. Desde la flexibilización del cepo en abril, la compra neta alcanzó los u$s14.730 millones hasta julio; de ese total, el 62% correspondió a compras para atesoramiento o para el pago de consumos en el exterior con tarjeta de crédito, mientras que el 38% restante se dio por operaciones contra cuentas del exterior.

En el contexto electoral, la divisa recibe una presión extra ante la incertidumbre, un recurso habitual en la trayectoria del país, tanto para ahorro como atesoramiento ante el temor de una posible devaluación post elecciones de octubre.

Dólar caliente: a cuánto cotiza la divisa banco por banco tras la derrota electoral del Gobierno

  • BBVA: $1.430
  • Banco Ciudad: $1.430
  • Banco Galicia: $1.440
  • Banco ICBC: $1.437
  • Banco Macro: $1.440
  • Banco Patagonia: $1.440
  • Banco Provincia: $1.435
  • Banco Santander: $1.435
  • Banco Supervielle: $1.438
