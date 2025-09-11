La actriz sorprendió a sus seguidores en Instagram con un inesperado nuevo look para "dar por iniciada" su etapa como soltera, alejada de su expareja.

Tras la polémica separación con Nico Vázquez , Gimena Accardi sorprendió a sus seguidores con una increíble transformación que compartió en redes sociales.

“Damos por iniciada la temporada de rulos” , escribió Accardi en una historia que subió a Instagram, donde se la puede ver frente a un espejo, con el pelo con ondas, a diferencia de su tradicional peinado lacio.

Su nuevo look lo acompañó con un top, de color beige, y un jogging deportivo de color verde , con un estilo mucho más trendy y juvenil, acompañando al cambio de clima que se dio durante esta semana con temperaturas primaverales.

Este cambio de look no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes interpretaron esa radical transformación, se debe al cierre de un ciclo y, a los años que pasó en pareja con Nicolás Vázquez, y, en cambio, dar inicio a una nueva etapa: la soltería.

El polémico divorcio entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez sigue dando que hablar y en las últimas horas se sumó al debate Lali Espósito, quien compartió con la expareja varios trabajos en televisión .

La cantante pop, que este fin de semana agotó dos estadios Vélez y le dedicó un nuevo tema a Javier Milei, fue consultada por Candela Vetrano, una de sus mejores amigas. La actriz quedó en medio del ojo de la tormenta luego de que circularan rumores de que su pareja Andrés Gil fuera señalado como el tercero en discordia en el exmatrimonio.

"A Cande la noté como siempre. Hablamos, por supuesto porque fue un momento difícil", contestó cuando le preguntaron por el estado de ánimo de su amiga, tras el revuelo mediático.

En ese punto, dejó en claro su posición: "Soy hermana, familia y la acompañé porque sé muy bien lo que es que digan cosas que no son". Por último, mencionó a Vetrano y Gil como "dos personas muy tranquilas que la atravesaron como pudieron, pero están bien".

Pero también le preguntaron si existía una distancia con Vázquez y Accardi, alimentada por una versión que circuló sobre su conducta en las redes. "Yo no soy tan 'likera', pero en general. No es algo particular, ¿cómo no le voy a dar un like a Gime? Por supuesto que sí. A ella y a Nico que son lo más", concluyó.