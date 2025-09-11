IR A
La transformación de Gimena Accardi tras su separación de Nico Vázquez: "Temporada de rulos"

La actriz sorprendió a sus seguidores en Instagram con un inesperado nuevo look para "dar por iniciada" su etapa como soltera, alejada de su expareja.

Gimena Accardi mostró su nuevo look en Instagram.

Instagram
Lali Espósito sorprendió al meterse en el escándalo entre Candela Vetrano y Gimena Accardi: Sé muy bien.
Lali Espósito sorprendió al meterse en el escándalo entre Candela Vetrano y Gimena Accardi: "Sé muy bien"

“Damos por iniciada la temporada de rulos”, escribió Accardi en una historia que subió a Instagram, donde se la puede ver frente a un espejo, con el pelo con ondas, a diferencia de su tradicional peinado lacio.

Gimena Accardi rulos 11-9-25
La actriz comparti&oacute; una foto donde se puede ver c&oacute;mo cambi&oacute; su estilo de pelo.&nbsp;

Su nuevo look lo acompañó con un top, de color beige, y un jogging deportivo de color verde, con un estilo mucho más trendy y juvenil, acompañando al cambio de clima que se dio durante esta semana con temperaturas primaverales.

Este cambio de look no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes interpretaron esa radical transformación, se debe al cierre de un ciclo y, a los años que pasó en pareja con Nicolás Vázquez, y, en cambio, dar inicio a una nueva etapa: la soltería.

La cantante pop, que este fin de semana agotó dos estadios Vélez y le dedicó un nuevo tema a Javier Milei, fue consultada por Candela Vetrano, una de sus mejores amigas. La actriz quedó en medio del ojo de la tormenta luego de que circularan rumores de que su pareja Andrés Gil fuera señalado como el tercero en discordia en el exmatrimonio.

"A Cande la noté como siempre. Hablamos, por supuesto porque fue un momento difícil", contestó cuando le preguntaron por el estado de ánimo de su amiga, tras el revuelo mediático.

En ese punto, dejó en claro su posición: "Soy hermana, familia y la acompañé porque sé muy bien lo que es que digan cosas que no son". Por último, mencionó a Vetrano y Gil como "dos personas muy tranquilas que la atravesaron como pudieron, pero están bien".

Pero también le preguntaron si existía una distancia con Vázquez y Accardi, alimentada por una versión que circuló sobre su conducta en las redes. "Yo no soy tan 'likera', pero en general. No es algo particular, ¿cómo no le voy a dar un like a Gime? Por supuesto que sí. A ella y a Nico que son lo más", concluyó.

