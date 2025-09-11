11 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

A días de anunciar el Presupuesto 2026, el Gobierno modificó el de este año con un guiño a los gobernadores

Tras la tensión por el reclamo de los mandatarios provinciales por la falta de diálogo, el Ejecutivo asignó partidas para obra pública. El lunes, el presidente Javier Milei dará a conocer la "ley de leyes" del año próximo.

Por
Javier Milei anunciará el Presupuesto 2026 por cadena nacional el lunes.

Javier Milei anunciará el Presupuesto 2026 por cadena nacional el lunes.

Tras haber anunciado que el presidente Javier Milei hará la presentación del Presupuesto 2026 a través de una cadena nacional el próximo lunes, el Gobierno implementó cambios en el que se utiliza este año, que en realidad es una prórroga del de 2023, ya que nunca alcanzó el diálogo político necesario en el Congreso para sancionar uno por ley. Entre las modificaciones hay un guiño a los gobernadores, con partidas para obras en rutas en varias provincias, en medio de la tensión de los últimos días a raíz de la implementación de la mesa federal.

Informate acerca de las novedades de los pagos a ARCA.
Te puede interesar:

ARCA modificó el funcionamiento del saldo a favor a partir de septiembre 2025: cómo es ahora

La medida se implementó a través de la Decisión Administrativa 23/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial, con la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El texto señala que los cambios tienen como objetivo "afrontar gastos impostergables para el normal funcionamiento" de los organismos. En ese sentido, se refuerzan los créditos destinados a gastos de personal, funcionamiento, equipamiento, transferencias y erogaciones vinculadas a las funciones esenciales de la administración pública.

Cambios en el Presupuesto: guiño a los gobernadores

La norma incluye incrementos para infraestructura vial, con repavimentaciones y obras en rutas nacionales de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos por más de $4.500 millones, área que estuvo mayormente detenida desde el inicio de la gestión Milei, con el intento de cerrar Vialidad Nacional, rechazado por el Congreo.

También hay un refuerzo para las fuerzas de seguridad federales (Policía Federal, Gendarmería y Prefectura Naval) y la transferencia de partidas de la Secretaría General de la Presidencia al Ministerio de Defensa, en cumplimiento de lo dispuesto por un decreto previo.

Javier Milei presentará el Presupuesto 2026 el lunes: hablará en cadena nacional

El presidente Javier Milei hará la presentación del Presupuesto 2026 a través de una cadena nacional, que se llevará a cabo el lunes 15 a partir de las 21. La confirmación llegó tras las reuniones realizadas en la Casa Rosada, luego de la contundente derrota por 14 puntos porcentuales en las elecciones legislativas bonaerenses.

"El próximo lunes 15 de septiembre a las 21 horas el Presidente de la Nación hablará en cadena nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026", fue el anuncio que realizó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

A través de la presentación, el Gobierno cumplirá con el artículo 26 de la Ley de Administración Financiera, número 24.156. El mismo establece que "el Poder Ejecutivo presentará el proyecto de ley de presupuesto general a la Cámara de Diputados de la Nación antes del 15 de septiembre del año anterior para el que regirá".

Por lo pronto, la administración de La Libertad Avanza lleva adelante su plan económico sin presupuesto desde que asumió el poder, el 10 de diciembre de 2023. Actualmente, gestiona con una prórroga de la "ley de leyes" de 2023.

Noticias relacionadas

En junio se perdieron 12 mil empleos privados registrados.

Trabajo registrado: en junio se perdieron 12 mil empleos privados y se crearon 7 mil en el sector público

El dólar comenzó la semana con un fuerte salto.

Banco por banco, a cuánto cotiza el dólar tras rozar el techo de la banda

El dólar oficial no afloja tras el salto del lunes postelecciones bonerenses.

El dólar se mantiene estable, pero a tiro del techo de la banda

Anses explicó a las embarazadas cuál es el beneficio que pueden cobrar hasta el 23 de septiembre.

Atención embarazadas: el beneficio que pueden cobrar hasta el 23 de septiembre 2025

En mayo, tenés la oportunidad de acceder a un destacado descuento en esta cadena y reducir el gasto en tus compras.   

Con este descuento de Cuenta DNI podés ahorrar hasta $12.000 en septiembre 2025

Presentar la apelación y monitorear el trámite ante Anses maximiza las posibilidades de reactivación.

ANSES: cómo reclamar la Pensión no Contributiva en septiembre 2025 tras la baja

Rating Cero

Una actriz afirmó no haber recibido novedades de Marvel y señaló que debió integrar una de las series más cuestionadas del UCM.  

Esta actriz estuvo en una serie no canon de Marvel y reclamó no haber estado en el UCM

Paredes, protagonista de un inesperado rumor.

Camila Galante reapareció en redes tras los rumores de romance entre Leandro Paredes y Evangelina Anderson: "Me desmayo"

Las nuevas Series en formato animé que no podés perderte.
play

Este animé romántico llegó a Netflix y era esperado por los fans: rápidamente se colocó entre lo más visto

Gimena Accardi mostró su nuevo look en Instagram.

La transformación de Gimena Accardi tras su separación de Nico Vázquez: "Temporada de rulos"

El actor interpreta a un ex mandatario estadounidense que debe abandonar su retiro para enfrentar una crisis nacional. 
play

Está en Netflix, la protagoniza Robert de Niro y tiene solo 6 capítulos

Zaira Nara celebró su cumpleaños número 37.

Bellísima, Zaira Nara lució un look cowboy que se robó todas las miradas

últimas noticias

Trump anunció que condecorará a Charlie Kirk tras su asesinato

Trump anunció que condecorará a Charlie Kirk tras su asesinato

Hace 5 minutos
Un truco con solo dos ingredientes para limpiar la mampara del baño.

Mezclando solo dos ingredientes podés limpiar tu mampara y que quede como nueva: cuál es el truco

Hace 6 minutos
play

Pese al veto de Milei, el Garrahan advierte: "No vamos a dar un paso atrás en defensa de este hospital"

Hace 25 minutos
Visitar Ambul no es solo una escapada a las sierras cordobesas, es también un encuentro con un modo de vida más sencillo, donde la fe, la historia y el paisaje se entrelazan.

Viajar a Córdoba: el pueblito que tiene una mezcla única entre paisajes y religión

Hace 25 minutos
Quienes ya recorrieron el Vallecito Encantado coinciden en algo: no importa cuántas fotos se lleven, la experiencia de estar allí no se puede capturar del todo.

Turismo en Argentina: el lugar "encantado" que enamora a todos los visitantes

Hace 32 minutos