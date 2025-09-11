Un grupo de diez argentinos deportados por Donald Trump regresó a Argentina: "No somos criminales" Arribaron a Ezeiza a las 3 de la mañana, luego de un largo vuelo que realizó escalas en Bogotá y Belo Horizonte. Según el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, son extranjeros que ingresaron de manera ilegal. Por







Donald Trump puso en marcha una estricta política de deportaciones a inmigrantes ilegales. Imágenes Getty

Un grupo de diez argentinos regresó a Argentina durante la madrugada del jueves tras haber sido deportados por Donald Trump, acusados por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de ser extranjeros que ingresaron de manera ilegal. "No somos criminales, solamente vamos por el sueño americano", aseguraron.

El avión que los traía, de la empresa Omni Air International, llegó a Ezeiza pasadas las 3, y los deportados bajaron sin inconvenientes con sus valijas y sus pertenencias en bolsas blancas.

"Solamente vamos por el sueño americano", contó a TN uno de los individuos, de 25 años, capturado en San Antonio, Texas. Además, relató que recibió buen trato de parte de las autoridades estadounidenses y que la Cancillería argentina trabajó para que los traslados pudieran hacerse de manera ordenada.

Los deportados hicieron un largo periplo para llegar al país: salieron el miércoles desde el aeropuerto Perot Field Fort Worth Alliance, Texas, a las 0:48 del miércoles (hora local) hacia Luisiana, desde donde tomaron un segundo vuelo hasta Bogotá. Desde la capital colombia abordaron otra aeronave rumbo a Belo Horizonte, en Brasil, y desde allí el último avión destino a Ezeiza.

El embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, relativizó el impacto de las recientes deportaciones. En declaraciones radiales aseguró que "el número argentino es infinitésimo" en el contexto regional y remarcó que Argentina se encuentra entre los países con menores casos de expulsión por parte de las autoridades estadounidenses.