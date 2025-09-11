11 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Un grupo de diez argentinos deportados por Donald Trump regresó a Argentina: "No somos criminales"

Arribaron a Ezeiza a las 3 de la mañana, luego de un largo vuelo que realizó escalas en Bogotá y Belo Horizonte. Según el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, son extranjeros que ingresaron de manera ilegal.

Por
Donald Trump puso en marcha una estricta política de deportaciones a inmigrantes ilegales.
Donald Trump puso en marcha una estricta política de deportaciones a inmigrantes ilegales.Imágenes Getty

Un grupo de diez argentinos regresó a Argentina durante la madrugada del jueves tras haber sido deportados por Donald Trump, acusados por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de ser extranjeros que ingresaron de manera ilegal. "No somos criminales, solamente vamos por el sueño americano", aseguraron.

Pablo Grillo fue trasladado al Hospital Rocca.
Te puede interesar:

Pablo Grillo fue trasladado al Hospital Rocca, mientras evalúan su evolución neurológica

El avión que los traía, de la empresa Omni Air International, llegó a Ezeiza pasadas las 3, y los deportados bajaron sin inconvenientes con sus valijas y sus pertenencias en bolsas blancas.

"Solamente vamos por el sueño americano", contó a TN uno de los individuos, de 25 años, capturado en San Antonio, Texas. Además, relató que recibió buen trato de parte de las autoridades estadounidenses y que la Cancillería argentina trabajó para que los traslados pudieran hacerse de manera ordenada.

Los deportados hicieron un largo periplo para llegar al país: salieron el miércoles desde el aeropuerto Perot Field Fort Worth Alliance, Texas, a las 0:48 del miércoles (hora local) hacia Luisiana, desde donde tomaron un segundo vuelo hasta Bogotá. Desde la capital colombia abordaron otra aeronave rumbo a Belo Horizonte, en Brasil, y desde allí el último avión destino a Ezeiza.

El embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, relativizó el impacto de las recientes deportaciones. En declaraciones radiales aseguró que "el número argentino es infinitésimo" en el contexto regional y remarcó que Argentina se encuentra entre los países con menores casos de expulsión por parte de las autoridades estadounidenses.

"Nosotros asistimos con todo el cuidado que, por supuesto, siempre merecen todos los ciudadanos argentinos. Siempre lo hemos hecho así y lo seguimos haciendo. Lo otro que puedo decir es que no ha habido incidentes", agregó.

Quiénes son los deportados de EEUU que llegaron a la Argentina

  • Daniel Rodrigo Céspedes
  • Maximiliano García
  • Luciana Lorena Lopresti
  • Sandra Márquez
  • Ernesto Nunez
  • Marcos Ontivero
  • Pablo Ridolfo
  • Mario Robles
  • Julián Francisco Rojas
  • Rodolfo Valor

Según fuentes diplomáticas, la decisión de deportar a estas personas es una medida unilateral de Estados Unidos, que se toma sin considerar los antecedentes penales. La política migratoria actual de Washington permite este tipo de acciones, incluso si el delito cometido no está directamente relacionado con la seguridad pública.

Noticias relacionadas

El misterioso hallazgo apareció junto al tercer puente entre Neuquén y Cipolletti.

Misterio en Neuquén: aparecieron juguetes sexuales junto a un puente

play

Pánico en una escuela de Mendoza: otra alumna debió quedar internada por una crisis nerviosa

Los expertos en diseño aseguran que la tendencia hacia duchas minimalistas marcará el final de la bañera como elemento central en las reformas de 2026.

Adiós a la bañera tradicional: la tendencia que todos querrán tener en sus casas en 2026

ANMAT prohibió la venta de productos de la marca UP!MY HAIR y VieLess

La ANMAT prohibió la venta de dos marcas de productos para la protección y la caída del pelo

Mar del Plata: encontraron el cuerpo de una mujer en la playa

Encontraron el cuerpo de una mujer en una playa de Mar del Plata

Entre las principales localidades que implementarán el asueto se encuentra la ciudad de Neuquén.

Decretan un nuevo feriado para el viernes 12 de septiembre y habrá fin de semana largo: de qué se trata

Rating Cero

Una actriz afirmó no haber recibido novedades de Marvel y señaló que debió integrar una de las series más cuestionadas del UCM.  

Esta actriz estuvo en una serie no canon de Marvel y reclamó no haber estado en el UCM

Paredes, protagonista de un inesperado rumor.

Camila Galante reapareció en redes tras los rumores de romance entre Leandro Paredes y Evangelina Anderson: "Me desmayo"

Las nuevas Series en formato animé que no podés perderte.
play

Este animé romántico llegó a Netflix y era esperado por los fans: rápidamente se colocó entre lo más visto

Gimena Accardi mostró su nuevo look en Instagram.

La transformación de Gimena Accardi tras su separación de Nico Vázquez: "Temporada de rulos"

El actor interpreta a un ex mandatario estadounidense que debe abandonar su retiro para enfrentar una crisis nacional. 
play

Está en Netflix, la protagoniza Robert de Niro y tiene solo 6 capítulos

Zaira Nara celebró su cumpleaños número 37.

Bellísima, Zaira Nara lució un look cowboy que se robó todas las miradas

últimas noticias

Pablo Grillo fue trasladado al Hospital Rocca.

Pablo Grillo fue trasladado al Hospital Rocca, mientras evalúan su evolución neurológica

Hace 6 minutos
Conocé los tips de cuidados para este tipo de plantas.

Qué podés hacer si tenés rosas en tu jardín pero le aparecen manchas negras

Hace 9 minutos
El K-Bioferment Luxury Therapy Serum de la marca Atashi se consolidó como uno de los más valorados.

Esta crema coreana con efecto lifting es lo más buscado en Europa y deja tu piel radiante

Hace 10 minutos
El misterioso hallazgo apareció junto al tercer puente entre Neuquén y Cipolletti.

Misterio en Neuquén: aparecieron juguetes sexuales junto a un puente

Hace 11 minutos
play

Pánico en una escuela de Mendoza: otra alumna debió quedar internada por una crisis nerviosa

Hace 14 minutos