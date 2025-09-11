Camila Galante reapareció en redes tras los rumores de romance entre Leandro Paredes y Evangelina Anderson: "Me desmayo" Mientras aseguran que el futbolista estaría viviendo un affaire con la exesposa de Martín Demichelis, tanto la influencer como el volante de Boca publicaron historias en sus redes sociales. Por







Paredes, protagonista de un inesperado rumor.

En medio de los supuestos rumores que surgieron en torno a Evangelina Anderson y, el campeón del mundo Leandro Paredes, su esposa Camila Galante reapareció en redes sociales por primera vez. ¿Qué dijo al respecto?

El sitio PrimiciasYa fue quien reveló que el nuevo amor de la exmodelo sería Leandro Paredes, el jugador de la Selección argentina, que está en pareja con Camila Galante, con quien tiene 3 hijos.

Anderson finalizó recientemente su matrimonio con el exDT de River, Martín Demichellis, después de 18 años de relación y tres hijos.

Leandro Paredes posteo 11-9-25 Captura posteo de redes sociales. En paralelo, la esposa de Paredes, se pronunció al respecto de este rumor, primero comentó un posteo de Paredes que subió a su Instagram, con varios emojis de caritas de corazón y un corazón rojo.

Mientras que el campeón del mundo le dedicó una historia, junto a su hijo Lautaro, que Galante compartió y le añadió la frase "Ayyyy me desmayo de amor".