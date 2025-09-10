Banco por banco, a cuánto cotiza el dólar tras rozar el techo de la banda

10 de septiembre de 2025 Inicio
La divisa estadounidense se relajó levemente luego de un inicio de semana al rojo vivo, que siguió a la derrota del Gobierno en las elecciones bonaerenses.

El dólar oficial dio un salto en el inicio de la semana.

La estabilización del dólar oficial consume energía y divisas al Gobierno en las últimas semanas antes de las elecciones de octubre.
Si bien desde el mercado aseguraron que este lunes el Tesoro no intervino, se estima que en los anteriores cuatro días de participación oficial la cartera que conduce Luis Caputo perdió cerca de u$s500 millones para contener la escalada de la divisa.

El Gobierno se enfrenta a una alta demanda de dólares. Desde la flexibilización del cepo en abril, la compra neta alcanzó los u$s14.730 millones hasta julio; de ese total, el 62% correspondió a compras para atesoramiento o para el pago de consumos en el exterior con tarjeta de crédito, mientras que el 38% restante se dio por operaciones contra cuentas del exterior.

En el contexto electoral, la divisa recibe una presión extra ante la incertidumbre, un recurso habitual en la trayectoria del país, tanto para ahorro como atesoramiento ante el temor de una posible devaluación post elecciones de octubre.

  • BBVA: $1.440
  • Banco Ciudad: $1.440
  • Banco Galicia: $1.440
  • Banco ICBC: $1.437
  • Banco Macro: $1.440
  • Banco Patagonia: $1.440
  • Banco Provincia: $1.435
  • Banco Santander: $1.435
  • Banco Supervielle: $1.438
