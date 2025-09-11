Esta actriz estuvo en una serie no canon de Marvel y reclamó no haber estado en el UCM

Una artista afirmó no haber recibido novedades de la compañía y señaló que debió integrar una de las series más cuestionadas del UCM.

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) se consolidó como una de las franquicias más influyentes del cine, reconocida por su entramado de películas y series que construyen una narrativa interconectada con los superhéroes más emblemáticos de los cómics. Sin embargo, existen producciones que, aunque inspiradas en personajes de Marvel, quedaron fuera del canon oficial. Una de las actrices de estas historias relegadas expresó recientemente las razones por las cuales decidió no vincularse al UCM de manera formal.

La postura de la actriz despertó gran interés, ya que pone de manifiesto las diferencias entre las producciones consideradas parte del canon y aquellas excluidas . Para muchos seguidores, estas obras mantienen un valor especial, aunque su falta de oficialidad las coloca en un espacio narrativo ambiguo, desconectado de la línea principal del UCM.

Su decisión también refleja la complejidad que implica formar parte de una franquicia de dimensiones tan vastas y organizadas. Con sus declaraciones, aporta una visión personal y profesional que contrasta con la aspiración de numerosos actores que buscan ingresar en el universo de superhéroes más exitoso de la industria.

La actriz Chloe Bennet, reconocida por interpretar a Daisy "Skye" Johnson en la serie no canónica de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. , expresó una postura firme sobre su posible incorporación al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Durante su participación en la Dragon Con, comentó que "debería haber estado" en la serie Invasión Secreta, una de las producciones más criticadas de la franquicia.

Bennet fue tajante al aclarar que en la actualidad no mantiene ningún contacto con Marvel y que nunca recibió una propuesta para integrarse al UCM a través de esta polémica ficción . "No estoy bromeando, no sé nada. No me preguntaron", aseguró, desmintiendo así cualquier especulación sobre su regreso.

La crítica de la actriz cobra relevancia porque Agents of S.H.I.E.L.D. no forma parte del canon oficial del UCM. Aun así, Bennet sostiene que su personaje habría encajado de manera natural en la trama de Invasión Secreta. Según ella, su participación incluso habría elevado la calidad de la serie, lo que refleja la frustración compartida tanto por la intérprete como por gran parte de los seguidores.

Invasión Secreta fue señalada por el excesivo recurso a la inteligencia artificial y los efectos digitales, utilizados incluso para ambientaciones simples. Este enfoque afectó la estética y la experiencia visual, provocando fuertes críticas de los espectadores. La postura de Bennet coincide con la percepción de un público que esperaba una producción mucho más cuidada.

La declaración de la actriz invita a reflexionar sobre cómo las series que quedaron al margen del canon podrían haber fortalecido la narrativa del UCM. Agents of S.H.I.E.L.D. reunió a una gran comunidad de fans que deseaban ver a sus personajes dentro de la continuidad oficial, pero Marvel Studios decidió trazar una separación clara entre ambos mundos narrativos.

Aunque Bennet mantiene hoy su rechazo a integrarse, todavía existe una leve posibilidad de que ella y su personaje encuentren un espacio en el futuro. La próxima fase de Marvel se encamina a un reinicio parcial con Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars, películas que marcarán el cierre de la Saga del Multiverso bajo la dirección de los hermanos Russo.

Estos eventos prometen abrir paso a una nueva etapa del UCM, con los mutantes como protagonistas centrales. Un reinicio de tal magnitud podría facilitar la incorporación de figuras provenientes de producciones no oficiales, lo que daría a Chloe Bennet una oportunidad de integrarse de forma definitiva al universo y de otorgar a su personaje el reconocimiento que muchos consideran justo.