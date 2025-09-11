IR A
Está en Netflix, la protagoniza Robert de Niro y tiene solo 6 capítulos

Esta producción de la plataforma de streaming mezcla drama, suspenso y elementos conspirativos en un relato que aborda conflictos políticos contemporáneos.

El actor interpreta a un ex mandatario estadounidense que debe abandonar su retiro para enfrentar una crisis nacional. 

El actor interpreta a un ex mandatario estadounidense que debe abandonar su retiro para enfrentar una crisis nacional. 

Netflix tiene en su catálogo una serie que desde su estreno rápidamente se convirtió en el centro de atención de los suscriptores de la plataforma de streaming. Día Cero, un thriller político protagonizado por la leyenda del cine Robert De Niro, logró cautivar a la audiencia con su formato compacto de únicamente seis episodios.

Esta producción mezcla drama, suspenso y elementos conspirativos en un relato que aborda los conflictos políticos contemporáneos desde una perspectiva intensa y sin concesiones.

La serie presenta a De Niro en el papel de George Mullen, un ex mandatario estadounidense que debe abandonar su retiro para enfrentar una crisis nacional. La trama se desarrolla en torno a un devastador ciberataque que sacude los cimientos del país, llevando a Mullen a liderar una investigación que revelará una compleja red de engaños y conspiraciones. Con un ritmo vertiginoso, cada capítulo construye la tensión de manera magistral, manteniendo al espectador completamente pegado a la pantalla.

El formato de seis episodios de Día Cero permite a los creadores desarrollar una historia corta pero muy impactante, donde cada minuto cuenta. Nuevamente, Netflix apuesta por contenido de alta intensidad en formato reducido, demostrando así la capacidad de llamar la atención sin necesidad de realizar temporadas extensas y ofreciendo una experiencia cinematográfica que combina la profundidad de un largometraje con el desarrollo de personajes propio de las series televisivas.

Día Cero

Netflix: sinopsis de Día Cero

Día Cero sumerge al espectador en un escenario de crisis nacional cuando Estados Unidos sufre un devastador ataque cibernético que paraliza las infraestructuras más importantes del país. En este contexto de emergencia, la presidenta en ejercicio, interpretada por Angela Bassett, recurre a George Mullen, un ex presidente que había elegido retirarse anticipadamente de la vida política. Mullen debe abandonar su tranquilo retiro para encabezar una comisión especial encargada de identificar y neutralizar a los responsables de este acto de guerra digital que amenaza la estabilidad nacional.

El relato de Día Cero explora las complejidades del panorama político estadounidense actual, mostrando cómo las divisiones internas del país se intensifican durante la crisis. A medida que Mullen profundiza en la investigación, descubre que el ciberataque es solo la punta del iceberg de una conspiración mucho más amplia y peligrosa. La serie mezcla elementos de thriller político con drama personal, revelando cómo las decisiones del pasado de Mullen influyen en su capacidad para manejar esta crisis sin precedentes, mientras el tiempo se agota y las consecuencias del ataque se vuelven cada vez más devastadoras para el país.

Día Cero

Tráiler de Día Cero

Embed - Día cero | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Día Cero

  • Robert De Niro como George Mullen
  • Angela Bassett como President Mitchell
  • Jesse Plemons como Roger Carlson
  • Lizzy Caplan como Alexandra Mullen
  • Connie Britton como Valerie Whitesell
