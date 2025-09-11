IR A
Bellísima, Zaira Nara lució un look cowboy que se robó todas las miradas

La modelo celebró su cumpleaños con una noche porteña cargada de moda, música y familia, donde el estilo fue el gran protagonista.

Zaira Nara celebró su cumpleaños número 37.

La noche porteña tuvo a Zaira Nara como protagonista de un evento que combinó moda, espectáculo y celebración íntima. La modelo festejó sus 37 años con una fiesta temática inspirada en el lejano oeste, donde cada detalle estuvo pensado para destacar. Desde la ambientación con luces de neón hasta la música y los looks de los invitados, todo se alineó con el espíritu vaquero propuesto por la agasajada.

Crecen los rumores de un romance entre Zaira Nara y un conocido actor: la foto que lo confirma.
Crecen los rumores de romance entre Zaira Nara y un conocido actor: la foto que lo confirma

El espacio elegido fue Caramelo, un reconocido punto de encuentro de la noche capitalina, que se transformó por completo para la ocasión. Zaira deslumbró con un conjunto de cuero camel que incluyó un pantalón oxford con aberturas, un top ajustado y un sombrero al tono, logrando un estilo que acaparó la atención en la pista y en redes sociales.

Además de la temática festiva, la velada sirvió de escenario para la presentación de Rodeo, la nueva paleta de Zaira Beauty. Este lanzamiento, sofisticado y versátil, fue uno de los momentos más comentados de la celebración, confirmando la impronta empresarial de la modelo en el mundo de la belleza.

Zaira Nara cowboy
En la velada, Zaira Nara presentó Rodeo, la nueva paleta de su marca de maquillaje que promete ser tendencia en la temporada.

Zaira Nara habló sobre los rumores de romance con Vico D’Alessandro

Entre música, torta de tres pisos y un cambio de vestuario final, el cumpleaños también dejó espacio para el rumor. Durante el fin de semana circularon versiones que vinculaban a Zaira Nara con Vico D’Alessandro, a partir de fotos compartidas en la fiesta. Sin embargo, la modelo fue tajante al desmentir cualquier romance.

En el programa SQP (América), Zaira explicó que las imágenes respondían a la cercanía con su grupo de amigos y que las versiones carecían de fundamento. En un mensaje difundido en el ciclo, aseguró que no había sucedido nada con el actor y se mostró molesta por la insistencia mediática.

El tema tomó otra dimensión cuando, en el mismo programa, Majo Martino reconoció que había tenido una relación con D’Alessandro en 2016, lo que generó sorpresa entre los panelistas y abrió un debate en el estudio. La confesión añadió un matiz inesperado a la discusión sobre el supuesto vínculo entre la modelo y el ex Casi Ángeles.

Zaira Nara y Vico
Zaira Nara desmintió en televisión los rumores de romance con Vico D’Alessandro y aclaró que solo mantiene una amistad con el actor.

Con declaraciones firmes y una postura clara, Zaira dejó en evidencia que las especulaciones no empañaron su gran noche. La celebración, marcada por el glamour y la complicidad familiar, se consolidó como uno de los hitos sociales del año en la agenda del espectáculo argentino.

