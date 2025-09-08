Banco por banco, a cuánto cotiza el dólar tras la derrota del Gobierno en la provincia de Buenos Aires La moneda estadounidense abrió ampliamente por encima de los $1.400 en casi todo el sector privado para la venta, mientras que el oficial se acerca al techo de la banda. El blue, entre tanto, se vuelve a ubicar como el más barato del mercado. Por







La derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses de este domingo causó un sacudón en los mercados, con acciones que se derrumbaron hasta un 15%, un salto del riesgo país y el dólar cripto trepando por encima de los $1.400, techo de la banda de flotación definida por el Gobierno. En los bancos privados, la divisa estadounidense se ofrece a un promedio de $1.460, más caro que el blue.

Según un informe elaborado por JP Morgan, un triunfo amplio del oficialismo provincial como fue en este caso, generaría mayores tensiones políticas a nivel nacional en la relación con la oposición, justo en la antesala de las elecciones legislativas de octubre. Ese clima, advierten, podría traducirse en un efecto directo sobre las expectativas del mercado cambiario y financiero.

La entidad preveía que, en este escenario, se profundizaría la presión sobre el dólar. Para evitar un salto desordenado del tipo de cambio oficial, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se vería obligado a redoblar su intervención en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), lo que aceleraría el deterioro de las reservas internacionales. Este mayor esfuerzo de control cambiario, en un contexto de volatilidad creciente, pondría más tensiones sobre la política monetaria.

Mientras tanto, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron fuertes pérdidas de hasta 20% en la apertura del mercado. La mayor baja corresponde a Grupo Supervielle (-22%), Grupo Financiero Galicia (-20,6%), Transportadora Gas del Sur (-20%), BBVA (-20%), Banco Macro (-19%), entre otros. En tanto, el Merval en pesos se hunde 12,9% a 1.738.996,21 puntos, mientras que en dólares cede 16% a 1.204 puntos.

Noticia en desarrollo.-