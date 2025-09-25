25 de septiembre de 2025 Inicio
Las reservas del Banco Central crecieron u$s317 ante una posible nueva compra del Tesoro

Sin intervención oficial en el mercado de cambios por cuarto día consecutivo, las reservas de la entidad monetaria subieron sin cambio de valuaciones ni aportes de organismos, lo que sugiere compra de divisas del Tesoro.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que las reservas internacionales crecieron u$s317 millones este jueves, en su cuarta jornada consecutiva sin intervención oficial en el mercado cambiario. Sin ingresos de organismos multilaterales ni variaciones relevantes en la cotización del oro, se presume que el Tesoro volvió a adquirir divisas.

Según consignó Ámbito, en el mercado estiman que este repunte en las RRII se debió a nuevas compras en bloque por parte del Tesoro, en un contexto de exportaciones récord. En tanto, con base en datos que publicó el Central, analistas privados estimaron que se hicieron de u$s85 millones el martes pasado en medio de una fuerte baja de la divisa.

"Con los datos monetarios de hoy, confirmamos que el martes el Tesoro habría adquirido u$s85 millones, ya que sus depósitos en moneda extranjera en el BCRA treparon en esa magnitud y, en paralelo, sus depósitos en pesos bajaron en la misma cantidad. Hoy, las reservas brutas del Central treparon u$s303 millones al netear los efectos positivos de la valuación en oro, yuan y DEGs. Esto sugeriría que el Tesoro volvió a comprar, ya sea ayer en t+1 u hoy en contado inmediato", detallaron desde la sociedad de bolsa Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Un dato que también sugiere participación oficial en el mercado de cambios es que la liquidación diaria del agro alcanzó los u$s1.050 millones, una cifra que supera a la suma del volumen operado en el tipo de cambio oficial y el dólar MEP. "Otra vez es indicativo de compra en bloque significativa", señaló al respecto el director de la consultora Outlier, Gabriel Caamaño.

