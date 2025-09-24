24 de septiembre de 2025 Inicio
De qué se trata el nuevo plan de pagos para deudas que lanzó ARCA

Dependiendo del tipo de contribuyente, se podrá acceder al plan sin realizar pago a cuenta o ingresando el 1% ó 3% del total adeudado.

ARCA ofrece diversas formas de pago para quienes tienen deudas.

ARCA ofrece diversas formas de pago para quienes tienen deudas.


La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha implementado un nuevo plan de facilidades de pago destinado a contribuyentes que se encuentran en concurso preventivo de acreedores o en estado de quiebra con continuidad de actividad.

Conocé la cantidad de dinero que podés transferir sin que ARCA investigue los orígenes del dinero
Cuál es el monto máximo de las transferencias que controla ARCA en octubre 2025

Este plan permite regularizar deudas impositivas y de la seguridad social devengadas con posterioridad a la fecha de presentación en concurso o de declaración de quiebra, y vencidas hasta dos años posteriores a dicha fecha. El nuevo régimen establece una tasa de interés financiero equivalente a la de interés resarcitorio estipulada en la Resolución 823/2025.

Cómo es el plan de pagos de ARCA para quienes tengan deudas

arca
Los pasos que tenés que seguir para cancelar una deuda en ARCA si te atrasaste con el pago del monotributo.

Los pasos que tenés que seguir para cancelar una deuda en ARCA si te atrasaste con el pago del monotributo.

El nuevo plan permite regularizar deudas fiscales y de seguridad social generadas después de la fecha de presentación en concurso o de declaración de quiebra con continuidad, y que hayan vencido hasta dos años después de esa fecha.

Se puede acceder al plan sin pago inicial o realizando un aporte equivalente al 1% o 3% del total adeudado. La tasa de interés aplicada será la misma que la de interés resarcitorio establecida en la Resolución 823/2025 del Ministerio de Economía y sus modificaciones, actualmente del 2,75% mensual, y el plan permite un máximo de 18 cuotas.

Qué cambios claves tiene el plan de pagos de ARCA

La normativa introduce dos cambios principales respecto al régimen vigente:

  • Plan específico para entidades en crisis: se crea un nuevo plan de pagos (inciso g del artículo 5°) dirigido únicamente a sujetos en concurso preventivo o en quiebra con continuidad de explotación, permitiendo regularizar deudas fiscales y de seguridad social generadas después del concurso o quiebra.

  • Aumento de pagos mínimos: se eleva el monto mínimo de pago a cuenta y de las cuotas de todos los planes de facilidades, de $2.000 a $50.000.

Con estas medidas, se endurecen las condiciones generales de acceso a los planes de pago para todos los contribuyentes.

