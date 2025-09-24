De qué se trata el nuevo plan de pagos para deudas que lanzó ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha implementado un nuevo plan de facilidades de pago destinado a contribuyentes que se encuentran en concurso preventivo de acreedores o en estado de quiebra con continuidad de actividad.
Dependiendo del tipo de contribuyente, se podrá acceder al plan sin realizar pago a cuenta o ingresando el 1% ó 3% del total adeudado.
Este plan permite regularizar deudas impositivas y de la seguridad social devengadas con posterioridad a la fecha de presentación en concurso o de declaración de quiebra, y vencidas hasta dos años posteriores a dicha fecha. El nuevo régimen establece una tasa de interés financiero equivalente a la de interés resarcitorio estipulada en la Resolución 823/2025.
Se puede acceder al plan sin pago inicial o realizando un aporte equivalente al 1% o 3% del total adeudado. La tasa de interés aplicada será la misma que la de interés resarcitorio establecida en la Resolución 823/2025 del Ministerio de Economía y sus modificaciones, actualmente del 2,75% mensual, y el plan permite un máximo de 18 cuotas.
La normativa introduce dos cambios principales respecto al régimen vigente:
Plan específico para entidades en crisis: se crea un nuevo plan de pagos (inciso g del artículo 5°) dirigido únicamente a sujetos en concurso preventivo o en quiebra con continuidad de explotación, permitiendo regularizar deudas fiscales y de seguridad social generadas después del concurso o quiebra.
Aumento de pagos mínimos: se eleva el monto mínimo de pago a cuenta y de las cuotas de todos los planes de facilidades, de $2.000 a $50.000.
Con estas medidas, se endurecen las condiciones generales de acceso a los planes de pago para todos los contribuyentes.