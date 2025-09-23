23 de septiembre de 2025 Inicio
Sigue la euforia en los mercados: el riesgo país llegó a perforar los 1.000 puntos y los bonos subieron hasta 7%

Los activos argentinos continúan en racha tras el el respaldo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump a la gestión libertaria y la baja de retenciones. Expectativa por cómo será el paquete de salvataje del Tesoro estadounidense.

Vuelve el apetito de los inversores por los activos argentinos.

Vuelve el apetito de los inversores por los activos argentinos.

La euforia continuó en los activos argentinos, tras un lunes de fervor por la baja de retenciones en granos y el apoyo de Estados Unidos a la gestión libertaria: los bonos en dólares y acciones argentinos en Wall Street siguieron verdes y el riesgo país llegó a perforar los 1.000 puntos básicos luego de la reunión entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y su par argentino Javier Milei en Nueva York.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos prometió que la asistencia a la Argentina será grande y contundente
El secretario del Tesoro de Estados Unidos prometió que la asistencia a la Argentina será "grande y contundente"

En ese contexto, el S&P Merval subió un 0,24%; y medido en dólares en $1.281, un 17% arriba desde valores del viernes. El equity local mantuvo su rebote, aunque con menos fuerza que ayer. La suba de hoy fue liderada por Metrogas (+12,2%), BYMA (+8,92%) y Transener (+6,94%). En tanto, las tres bajas del día estuvieron marcadas por Grupo Supervielle (-3.6%), Cresud (-2.9%), Grupo Financiero Galicia (-2.9%).

merval 23-9

En paralelo, los ADRs de compañías argentinas que cotizan en Nueva York cerraron con mayoría de subas. Edenor escalò 2,6%, BBVA trepó 2,5% y Central Puerto se disparó 2,3%. A su vez, YPF ganó 2% y Pampa Energía 1,7%. Continúa el rebote a la espera de las noticias del norte, específicamente, sobre los detalles sobre del auxilio financiero del Tesoro estadounidense a nuestro país.

En cuanto a los bonos, los bonares mostraron subas en BYMA encabezadas por el Bonar 2029 (+6,8%), seguido del Bonar 2030 (+6,3%), y el Global 2029 (+6,1%). Los bonos soberanos hard-dollar continuaron demandados en la plaza internacional.

adrs 23-9

El repunte estuvo acompañado por una caída en el riesgo país, que reflejó de inmediato la mejora en las expectativas de los inversores. La prima de riesgo respecto de los bonos del Tesoro de EEUU rondó los 1.089 puntos básicos, con una baja de 66 puntos, tras haber tocado los 964 con el mensaje de apoyo de Trump.

bonos 23-9
El dólar oficial se desplomó tras el apoyo de EEUU y la quita de retenciones.

El dólar minorista perforó el piso de $1.400 tras el fuerte apoyo de Trump a Milei

Polémico video de la Casa Blanca en el que comparó inmigrantes con pokemones: Hay que atraparlos a todos

Polémico video de la Casa Blanca compara inmigrantes con pokemones: "Hay que atraparlos a todos"

Caputo anunció un préstamo del Banco Mundial por u$s4.000 millones

Milei tiene una agenda cargada con varios encuentros bilaterales.

Tras la reunión con Trump, cómo sigue la agenda de Milei en Nueva York

“Fue realmente emocionante la reunión”, aseguró Caputo.

Reunión Trump-Milei: Caputo aseguró que Estados Unidos "no nos pidió nada a cambio"

Javier Milei es un muy buen amigo, afirmó Trump. 

Fuerte respaldo de Trump a Milei: "Tiene mi total apoyo para su reelección como presidente"

Desaparición de las 3 jóvenes en La Matanza: apareció la camioneta blanca implicada en el caso

Desaparición de las 3 jóvenes en La Matanza: apareció la camioneta blanca implicada en el caso

Vuelve el apetito de los inversores por los activos argentinos.

Sigue la euforia en los mercados: el riesgo país llegó a perforar los 1.000 puntos y los bonos subieron hasta 7%

Córdoba: estudiante de 19 años va a juicio por crear imágenes sexuales de sus compañeras usando IA

Córdoba: estudiante va a juicio por crear imágenes sexuales de sus compañeras usando IA

La vulnerabilidad de Evangelina Anderson generó duras críticas contra Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti habló sobre su beso con Evangelina Anderson: "Te quiero mucho..."

