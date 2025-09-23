Sigue la euforia en los mercados: el riesgo país llegó a perforar los 1.000 puntos y los bonos subieron hasta 7% Los activos argentinos continúan en racha tras el el respaldo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump a la gestión libertaria y la baja de retenciones. Expectativa por cómo será el paquete de salvataje del Tesoro estadounidense. Por







Vuelve el apetito de los inversores por los activos argentinos.

La euforia continuó en los activos argentinos, tras un lunes de fervor por la baja de retenciones en granos y el apoyo de Estados Unidos a la gestión libertaria: los bonos en dólares y acciones argentinos en Wall Street siguieron verdes y el riesgo país llegó a perforar los 1.000 puntos básicos luego de la reunión entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y su par argentino Javier Milei en Nueva York.

En ese contexto, el S&P Merval subió un 0,24%; y medido en dólares en $1.281, un 17% arriba desde valores del viernes. El equity local mantuvo su rebote, aunque con menos fuerza que ayer. La suba de hoy fue liderada por Metrogas (+12,2%), BYMA (+8,92%) y Transener (+6,94%). En tanto, las tres bajas del día estuvieron marcadas por Grupo Supervielle (-3.6%), Cresud (-2.9%), Grupo Financiero Galicia (-2.9%).

merval 23-9

En paralelo, los ADRs de compañías argentinas que cotizan en Nueva York cerraron con mayoría de subas. Edenor escalò 2,6%, BBVA trepó 2,5% y Central Puerto se disparó 2,3%. A su vez, YPF ganó 2% y Pampa Energía 1,7%. Continúa el rebote a la espera de las noticias del norte, específicamente, sobre los detalles sobre del auxilio financiero del Tesoro estadounidense a nuestro país.

En cuanto a los bonos, los bonares mostraron subas en BYMA encabezadas por el Bonar 2029 (+6,8%), seguido del Bonar 2030 (+6,3%), y el Global 2029 (+6,1%). Los bonos soberanos hard-dollar continuaron demandados en la plaza internacional.