Sigue la euforia en los mercados: el riesgo país llegó a perforar los 1.000 puntos y los bonos subieron hasta 7%

La euforia continuó en los activos argentinos, tras un lunes de fervor por la baja de retenciones en granos y el apoyo de Estados Unidos a la gestión libertaria: los bonos en dólares y acciones argentinos en Wall Street siguieron verdes y el riesgo país llegó a perforar los 1.000 puntos básicos luego de la reunión entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y su par argentino Javier Milei en Nueva York.
En ese contexto, el S&P Merval subió un 0,24%; y medido en dólares en $1.281, un 17% arriba desde valores del viernes. El equity local mantuvo su rebote, aunque con menos fuerza que ayer. La suba de hoy fue liderada por Metrogas (+12,2%), BYMA (+8,92%) y Transener (+6,94%). En tanto, las tres bajas del día estuvieron marcadas por Grupo Supervielle (-3.6%), Cresud (-2.9%), Grupo Financiero Galicia (-2.9%).
En paralelo, los ADRs de compañías argentinas que cotizan en Nueva York cerraron con mayoría de subas. Edenor escalò 2,6%, BBVA trepó 2,5% y Central Puerto se disparó 2,3%. A su vez, YPF ganó 2% y Pampa Energía 1,7%. Continúa el rebote a la espera de las noticias del norte, específicamente, sobre los detalles sobre del auxilio financiero del Tesoro estadounidense a nuestro país.
En cuanto a los bonos, los bonares mostraron subas en BYMA encabezadas por el Bonar 2029 (+6,8%), seguido del Bonar 2030 (+6,3%), y el Global 2029 (+6,1%). Los bonos soberanos hard-dollar continuaron demandados en la plaza internacional.
El repunte estuvo acompañado por una caída en el riesgo país, que reflejó de inmediato la mejora en las expectativas de los inversores. La prima de riesgo respecto de los bonos del Tesoro de EEUU rondó los 1.089 puntos básicos, con una baja de 66 puntos, tras haber tocado los 964 con el mensaje de apoyo de Trump.