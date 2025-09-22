22 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Martín Guzmán criticó el préstamo de EEUU: "Solo aumentaría la deuda externa sin desarrollo"

El exministro de Economía advirtió que un eventual financiamiento significaría más deuda externa “con condiciones opacas” para sostener un modelo que considera agotado.

Por
Martín Guzmán alertó sobre riesgos de un préstamo de EEUU: Solo aumentaría la deuda externa sin desarrollo

Martín Guzmán alertó sobre riesgos de un préstamo de EEUU: "Solo aumentaría la deuda externa sin desarrollo"

El exministro de Economía Martín Guzmán advirtió sobre las consecuencias de que el Tesoro de Estados Unidos otorgue un préstamo al Gobierno argentino al señalar que se trata de un incremento de la deuda externa “con condiciones opacas”, que no mejora la capacidad productiva del país ni genera más empleo.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.
Te puede interesar:

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 23 de septiembre

A través de una publicación de X, Guzmán recordó que en abril el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya había concedido un desembolso destinado, según señaló, a reforzar las chances electorales del oficialismo. De esos fondos, apuntó, se vendieron 1.110 millones de dólares en apenas tres días en el mercado cambiario. Sin ese refuerzo, evaluó, la corrida cambiaria “se iba a acelerar”, mientras el propio ministro de Economía había declarado que el Banco Central “vendería hasta el último dólar” para sostener la cotización del peso hasta las elecciones del 26 de octubre.

El exfuncionario marcó un contraste entre lo que podría ser un financiamiento estratégico y lo que ocurre en la práctica. Sostuvo que si Argentina contara con consensos internos y un proyecto nacional de transformación productiva, con un plan federal de infraestructura, educación y desarrollo tecnológico,, y si una potencia con estabilidad política considerara de interés geopolítico acompañar ese proceso, un préstamo podría resultar beneficioso, en la línea del Plan Marshall aplicado en la posguerra europea.

Sin embargo, afirmó que esa no es la realidad actual: “Ese plan no existe dentro del Gobierno, no hay consensos en Argentina para un desarrollo federal inclusivo y sustentable, ni hay orden político interno en Estados Unidos”, escribió.

En consecuencia, concluyó que cualquier préstamo en estas condiciones “se gastará mal, como todo el financiamiento vía deuda externa de los últimos 200 años”, y solo servirá para “beneficiar a un gobierno con un modelo agotado”.

image
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La industria manufacturera enfrenta caída de pedidos y mayor presión financiera

La industria manufacturera enfrenta una caída de pedidos y mayor presión financiera

En julio la ocupación hotelera cayó un 2,1% interanual.

En julio, la ocupación hotelera cayó un 2,1% interanual

El Gobierno dio a conocer la medida sobre las carnes avícolas y bovinas.

El Gobierno anunció que también quitará retenciones para la exportación de carnes avícolas y bovinas

El dólar oficial, en el centro de las miradas en el comienzo de la semana.

El dólar bajó $70 este lunes y cayó por debajo de los $1.500 tras el anuncio del Gobierno y los mensajes del Tesoro de EEUU

Las medidas económicas de Javier Milei arrasaron con empresas y puestos de trabajo.

Retracción económica: en la gestión Milei, se perdieron más de 15 mil empresas y casi 220 mil empleos

El Gobierno anunció retenciones cero para granos hasta el 31 de octubre.

El Gobierno oficializó la quita de retenciones: qué dice la letra chica sobre su aplicación

Rating Cero

Lamine Yamal no pudo contra Dembélé y fue consolado por Nicki Nicole.

Cariñoso mensaje de Nicki Nicole a Lamine Yamal luego de que perdiera el Balón de Oro: "Mi estrella..."

play

Paloma Mami: la "muñeka" que rompió la caja del género urbano

Avengers: Doomsday llegará a los cines de todo el mundo en 2026.

Marvel sufrió la filtración de las primeras imágenes de Avengers: Doomsday y los fans se sorprendieron

Joaquín Furriel, quien destaca por su talento en diversos escenarios como películas y producciones televisivas internacionales, incorpora su distintiva presencia a un reparto que combina a estrellas ultra reconocidas junto a nuevos actores dispuestos a desafiar lo establecido.
play

De qué se trata El Refugio Atómico, la serie con Joaquín Furriel que lidera lo más visto de Netflix

Ed Sheeran revolucionó el mundo de la música con su sorpresiva revelación.
play

Ed Sheeran anunció un estreno póstumo: "No quiero morir y que saquen canciones al azar"

Hay una razón por la cual la primera película de Iron Man aparece y desaparece de todos los servicios de Streaming, incluyendo Disney Plus: la casa del ratón más famoso del mundo no levantó el Universo Cinematográfico de Marvel, sino que fueron ellos solos con la ayuda de la Paramount.

De mendigos a millonarios: Marvel había puesto en venta a sus héroes por pocos millones antes de llegar al éxito con Iron Man

últimas noticias

Donald Trump censuró a una periodista de CNN: Tú eres noticias falsas

Donald Trump censuró a una periodista de CNN: "Tú eres noticias falsas"

Hace 25 minutos
Thiago Medina junto a Camilota.

Camilota se quebró al hablar de la salud de Thiago Medina: "Les pido que oremos por él"

Hace 32 minutos
Javier Milei se reunirá con la directora del FMI y con el Tesoro de Estados Unidos.

Javier Milei parte a Estados Unidos con el objetivo de materializar el eventual préstamo del Tesoro

Hace 34 minutos
Martín Guzmán alertó sobre riesgos de un préstamo de EEUU: Solo aumentaría la deuda externa sin desarrollo

Guzmán criticó el préstamo de EEUU: "Solo aumentaría la deuda externa sin desarrollo"

Hace 44 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 23 de septiembre

Hace 49 minutos