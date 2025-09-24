24 de septiembre de 2025 Inicio
Deuda en pesos: el Gobierno lanzó la última licitación del mes con vencimientos menos exigentes

La Secretaría de Finanzas anunció la última licitación de septiembre, donde afronta vencimientos por $5,6 billones con muy pocos títulos en oferta y con vencimientos después de las elecciones.

El Tesoro afronta vencimientos por $5,6 billones.

El Gobierno anunció el llamado de la última licitación de septiembre, donde el Tesoro afronta vencimientos por $5,6 billones con fechas posteriores a las elecciones de octubre. Tras el flamante anuncio del swap con el Tesoro de los Estados Unidos, la política monetaria logró un fuerte alivio, con recortes de la tasa de interés al 25% (operaciones simultáneas) y una mejora en la curva de deuda en pesos.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció el menú de bonos que pondrá a disposición de los inversores para tratar de renovar $5,6 billones, uno de los montos más acotados desde principios de julio de este año, aunque gran participación del sector privado.

El menú incluye Lecap y Boncap con vencimientos al 28/11/25 (S28N5), 30/01/26 (T30E6), 30/04/26 (S30A6) y 15/01/27 (T15E7). Además, se sumará un título dólar linked que vencerá el 30/04/26 (D30A6). Los títulos y letras son con vencimientos posteriores a las elecciones de octubre, en un intento de mantener el financiamiento del sector público en condiciones más favorables.

Hay cuatro opciones en Letras Capitalizables y una dólar linked, para atender un mercado que muestra fuertes señales de tender a la normalización con baja de tasas. Además, se ofrece un bono a un plazo de más de un año y deja una sola opción en Lecap que vence dentro del 2025. El resto trata de correrlo para el 2026.

