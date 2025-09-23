23 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Fuertes repercusiones políticas tras el encuentro de Javier Milei y Donald Trump

Mientras el Tesoro norteamericano promete un respaldo económico a la Argentina, las reacciones internas exponen fuertes diferencias sobre el rumbo del Gobierno.

Por
Las repercusiones de la política al encuentro de Javier Milei y Donald Trump
Las repercusiones de la política al encuentro de Javier Milei y Donald Trump

La reunión bilateral entre Javier Milei y Donald Trump en Nueva York todavía no ofreció detalles concretos sobre el paquete de asistencia que Estados Unidos canalizaría a través del Tesoro para intentar estabilizar la economía argentina. Sin embargo, las repercusiones políticas en el país fueron inmediatas y dejaron al descubierto un nuevo capítulo de la grieta sobre el vínculo con Washington.

Vuelve el apetito de los inversores por los activos argentinos.
Te puede interesar:

Sigue la euforia en los mercados: el riesgo país llegó a perforar los 1.000 puntos y los bonos subieron hasta 7%

Desde la oposición, el diputado Leopoldo Moreau cuestionó al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo: “Si los elogios de Trump te pusieron al borde de las lágrimas y no sos capaz de conmoverte por las necesidades de los discapacitados, los reclamos de los estudiantes o la desesperación de los comerciantes que cierran sus persianas, deberías revisar tus prioridades”.

image

En la misma línea crítica, el senador Martín Lousteau advirtió sobre la dependencia financiera creciente: “Es bueno tener un amigo prestamista con espalda, pero después hay que resolver los problemas. Te jugaste los dólares del colchón y fuiste al FMI, te jugaste los del FMI y fuiste al Tesoro de EE.UU. Quizás sea hora de arreglar la economía de la gente, no solo la de los bonistas”.

image

Más dura fue Miryam Bregman, que sintetizó: “Boludean con la nuestra. Así es fácil. Le gusta ser colonia. A nosotras no”. También el dirigente César Biondini acusó a Milei de “encadenar la suerte del país a los designios de Estados Unidos”, calificando la bilateral como una postal de “sumisión cipaya”.

image

En contraste, voces del oficialismo defendieron la estrategia. El legislador libertario Ramiro Marra planteó que el respaldo de Washington debería ser utilizado para avanzar con la dolarización: “Es la única manera de evitar que Argentina vuelva a caer en crisis”.

image
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Milei tiene una agenda cargada con varios encuentros bilaterales.

Tras la reunión con Trump, cómo sigue la agenda de Milei en Nueva York

“Fue realmente emocionante la reunión”, aseguró Caputo.

Reunión Trump-Milei: Caputo aseguró que Estados Unidos "no nos pidió nada a cambio"

Javier Milei es un muy buen amigo, afirmó Trump. 

Fuerte respaldo de Trump a Milei: "Tiene mi total apoyo para su reelección como presidente"

play

Terminó la reunión bilateral entre Trump y Milei en Estados Unidos a la espera del salvataje económico

Javier Milei perdió el cuarto lugar del ranking de presidentes sudamericanos.

La imagen de Milei y sus ministros sigue cayendo y retrocede en el ranking regional

la advertencia de the economist sobre el salvataje de eeuu: las finanzas de argentina se han vuelto mas surrealistas

La advertencia de The Economist sobre el salvataje de EEUU: "Las finanzas de Argentina se han vuelto más surrealistas"

Rating Cero

La vulnerabilidad de Evangelina Anderson generó duras críticas contra Eros Ramazzotti.
play

Eros Ramazzotti habló sobre su beso con Evangelina Anderson: "Te quiero mucho..."

Alexis Mac Allister y Ailén Cova le dieron la bienvenida a su primera hija Alaia.

Nació Alaia, la primera hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: "Después de 18 horas de sufrimiento..."

Beto Casella sorprendió con sus palabras vinculadas a Bendita﻿.

Beto Casella reveló que Bendita podría irse de El Nueve: "Nos hacen ofertas..."

Pampita prefirió no dar detalles del robo en su casa mientras trabajaba en el exterior.

Una amiga de Pampita tiene dudas sobre el robo en Barrio Parque: "Hay algo más"

Polémica en el bar ﻿tuvo un pésimo debut en números de rating.

Polémica en el bar volvió a la televisión y tuvo pésimos números de rating

La composición aromática que usa resume a la perfección su esencia.

Este es el perfume favorito de Shakira: se supo el secreto

últimas noticias

play

Desaparición de las 3 jóvenes en La Matanza: apareció la camioneta blanca implicada en el caso

Hace 12 minutos
play

Desaparición de las 3 jóvenes en La Matanza: apareció la camioneta blanca implicada en el caso

Hace 12 minutos
Vuelve el apetito de los inversores por los activos argentinos.

Sigue la euforia en los mercados: el riesgo país llegó a perforar los 1.000 puntos y los bonos subieron hasta 7%

Hace 23 minutos
Córdoba: estudiante de 19 años va a juicio por crear imágenes sexuales de sus compañeras usando IA

Córdoba: estudiante va a juicio por crear imágenes sexuales de sus compañeras usando IA

Hace 30 minutos
play
La vulnerabilidad de Evangelina Anderson generó duras críticas contra Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti habló sobre su beso con Evangelina Anderson: "Te quiero mucho..."

Hace 48 minutos