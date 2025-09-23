Fuertes repercusiones políticas tras el encuentro de Javier Milei y Donald Trump

La reunión bilateral entre Javier Milei y Donald Trump en Nueva York todavía no ofreció detalles concretos sobre el paquete de asistencia que Estados Unidos canalizaría a través del Tesoro para intentar estabilizar la economía argentina. Sin embargo, las repercusiones políticas en el país fueron inmediatas y dejaron al descubierto un nuevo capítulo de la grieta sobre el vínculo con Washington.
Desde la oposición, el diputado Leopoldo Moreau cuestionó al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo: “Si los elogios de Trump te pusieron al borde de las lágrimas y no sos capaz de conmoverte por las necesidades de los discapacitados, los reclamos de los estudiantes o la desesperación de los comerciantes que cierran sus persianas, deberías revisar tus prioridades”.
En la misma línea crítica, el senador Martín Lousteau advirtió sobre la dependencia financiera creciente: “Es bueno tener un amigo prestamista con espalda, pero después hay que resolver los problemas. Te jugaste los dólares del colchón y fuiste al FMI, te jugaste los del FMI y fuiste al Tesoro de EE.UU. Quizás sea hora de arreglar la economía de la gente, no solo la de los bonistas”.
Más dura fue Miryam Bregman, que sintetizó: “Boludean con la nuestra. Así es fácil. Le gusta ser colonia. A nosotras no”. También el dirigente César Biondini acusó a Milei de “encadenar la suerte del país a los designios de Estados Unidos”, calificando la bilateral como una postal de “sumisión cipaya”.
En contraste, voces del oficialismo defendieron la estrategia. El legislador libertario Ramiro Marra planteó que el respaldo de Washington debería ser utilizado para avanzar con la dolarización: “Es la única manera de evitar que Argentina vuelva a caer en crisis”.