Fuertes repercusiones políticas tras el encuentro de Javier Milei y Donald Trump Mientras el Tesoro norteamericano promete un respaldo económico a la Argentina, las reacciones internas exponen fuertes diferencias sobre el rumbo del Gobierno.







Las repercusiones de la política al encuentro de Javier Milei y Donald Trump

La reunión bilateral entre Javier Milei y Donald Trump en Nueva York todavía no ofreció detalles concretos sobre el paquete de asistencia que Estados Unidos canalizaría a través del Tesoro para intentar estabilizar la economía argentina. Sin embargo, las repercusiones políticas en el país fueron inmediatas y dejaron al descubierto un nuevo capítulo de la grieta sobre el vínculo con Washington.

Desde la oposición, el diputado Leopoldo Moreau cuestionó al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo: “Si los elogios de Trump te pusieron al borde de las lágrimas y no sos capaz de conmoverte por las necesidades de los discapacitados, los reclamos de los estudiantes o la desesperación de los comerciantes que cierran sus persianas, deberías revisar tus prioridades”.

En la misma línea crítica, el senador Martín Lousteau advirtió sobre la dependencia financiera creciente: “Es bueno tener un amigo prestamista con espalda, pero después hay que resolver los problemas. Te jugaste los dólares del colchón y fuiste al FMI, te jugaste los del FMI y fuiste al Tesoro de EE.UU. Quizás sea hora de arreglar la economía de la gente, no solo la de los bonistas”.

