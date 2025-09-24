24 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tras la quita de retenciones, el agro marcó un récord histórico de exportaciones diarias

Así lo dio a conocer la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, luego de la medida del Gobierno sobre los granos, las carnes avícolas y bovinas que regirá hasta el 31 de octubre.

Por
El agro marcó un récord histórico de exportaciones diarias.

El agro marcó un récord histórico de exportaciones diarias.

El Tesoro afronta vencimientos por $5,6 billones.
Te puede interesar:

Deuda en pesos: el Gobierno lanzó la última licitación del mes con vencimientos menos exigentes

La Sagyp confirmó que las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior equivalieron a 11,47 millones de toneladas, tasadas en u$s4.181 millones. El 80% representó soja, aceite de soja y subproductos de soja, en tanto que el 20% restante significaron envíos de trigo pan y aceite de girasol.

Agroexportadores
El agro marcó un récord histórico de exportaciones diarias.

El agro marcó un récord histórico de exportaciones diarias.

Las exportaciones superaron el récord anterior del 31 de agosto de 2018, ya que este miércoles se duplicó la cantidad.

En este marco, según consignó Ámbito, la consultora 1816 marcó que "en las próximas jornadas tendremos una liquidación extraordinaria de divisas". Además, destacó el rol del respaldo del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos al de Javier Milei, que lleva a un "cambio fenomenal en las condiciones de mercado".

La respuesta del campo tras el anuncio de la eliminación de retenciones: satisfacción con reparos

Luego de que el Gobierno anunciara "retención cero" para productos como la soja, el girasol, la cebada, el trigo, el maíz y el sorgo hasta después de las elecciones, en el marco de la necesidad de dólares ante la creciente presión cambiaria, el sector agropecuario mostró su satisfacción con la decisión, aunque seguirán insistiendo en que sea "permanente".

"Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones aunque sean temporales. Falta ver los detalles de la forma de operar y cuando se hará operativo", aseguró Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y Centro Exportador de Cereales (CEC), apenas se conoció la noticia.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, manifestó su postura en diálogo con TN: "Es una sorpresa buena, es una buena noticia que nos abre nuevamente una puerta para seguir insistiendo lo bondadoso que es sacar el impuesto más invasivo que son las retenciones. El Gobierno lo hizo por poco más de un mes, veremos cómo funciona".

De igual manera, opinó sobre la temporalidad de la medida: "Las medidas temporales no son del todo justas, porque si uno vendió la semana pasada se va a sentir más o menos mal hoy, pero la primera lectura es que el Gobierno tomó una medida que el campo viene pidiendo hace un montón de años. Vamos a ver cómo esa temporalidad pase a ser permanente".

Desde el Centro de Corredores de Cereales celebraron la suspensión: "Es un claro impulso al dinamismo del comercio de granos, que permitirá movilizar stocks y reavivar las operaciones en el corto plazo". Además, consideran que "esta política facilita las transacciones, fomenta una mayor fluidez en la comercialización y contribuye a generar mayor volumen de negocios".

Noticias relacionadas

El Tesoro afronta vencimientos por $5,6 billones.

Deuda en pesos: el Gobierno lanzó la última licitación del mes con vencimientos menos exigentes

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este jueves 25 de septiembre

Kristalina Georgieva, tras la reunión con Javier Milei: Argentina va en la dirección correcta

Kristalina Georgieva, tras la reunión con Javier Milei: "Argentina va en la dirección correcta"

En julio la actividad económica retrocedió 0,1% y acumula tres meses consecutivos de caida

La actividad económica retrocedió 0,1% en julio y acumula tres meses consecutivos de caída

Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

Descuento en carnicerías con Cuenta DNI: ¿hay otro día de promoción en septiembre 2025?

El dólar oficial se desplomó en los primeros días de la semana.

Tras el anuncio del swap con EEUU, el dólar no encuentra piso y cerró en $1.360

Rating Cero

Thiago Medina tiene un complicado futuro si consigue recuperarse de salud.
play

El complicado futuro de Thiago Medina si se recupera: "Un año en su casa..."

Polémica en el bar sufrió su primera renuncia durante la misma semana del estreno.

Se tiró del barco: Polémica en el bar sufrió su primera renuncia de peso

Disney+ se convirtió en la plataforma de streaming﻿ más cara de todas.

Disney+ aumenta su precio luego del escándalo con Jimmy Kimmel: será el streaming más caro

Nicolás Cabré se casará con Rocío Pardo tras más de un año en pareja.
play

Se casa Nicolás Cabré: cuándo, dónde y quién será su nueva esposa

Gran Hermano Generación Dorada es una de las propuestas más llamativas del canal.

Se filtró cuándo se estrena Gran Hermano Generación Dorada: qué día llega a Telefe

Wanda Nara es la responsable de Valentino porque Maxi López vive en Europa.
play

El hijo de Maxi López y Wanda Nara podría retirarse del fútbol por una complicada lesión

últimas noticias

La medida impulsa una gestión cada vez más eficiente y responsable de los recursos públicos.  

Las exportaciones del agro ya alcanzaron el cupo de u$s7.000 millones y se terminaron las "retenciones cero"

Hace 4 minutos
Palmeiras, con empatar, clasificará a las semifinales.

Con gol de Salas, River sorprende al Palmeiras desde el arranque y le gana 1-0 en San Pablo

Hace 13 minutos
Julián Álvarez junto a Diego Simeone.

Julián Álvarez negó haberse fastidiado con Diego Simeone: "Estaba enojado conmigo"

Hace 24 minutos
Diputados comenzó el debate del Presuesto 2026.

Camino al emplazamiento: la oposición busca imponer el ritmo del debate por el Presupuesto

Hace 36 minutos
Martín Guzmán en Minuto Uno.

Martín Guzmán: "Al Gobierno se le terminó de desmoronar el programa económico y político"

Hace 45 minutos