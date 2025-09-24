Tras la quita de retenciones, el agro marcó un récord histórico de exportaciones diarias

Así lo dio a conocer la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, luego de la medida del Gobierno sobre los granos, las carnes avícolas y bovinas que regirá hasta el 31 de octubre.

La Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional (Sagyp) afirmó que las exportaciones del sector agropecuario tuvieron un récord histórico, luego de que el Gobierno anunciara la quita de las retenciones a los granos y a la exportación de carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre.

La Sagyp confirmó que las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior equivalieron a 11,47 millones de toneladas , tasadas en u$s4.181 millones. El 80% representó soja, aceite de soja y subproductos de soja , en tanto que el 20% restante significaron envíos de trigo pan y aceite de girasol.

Las exportaciones superaron el r écord anterior del 31 de agosto de 2018 , ya que este miércoles se duplicó la cantidad.

En este marco, según consignó Ámbito, la consultora 1816 marcó que "en las próximas jornadas tendremos una liquidación extraordinaria de divisas". Además, destacó el rol del respaldo del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos al de Javier Milei , que lleva a un "cambio fenomenal en las condiciones de mercado".

La respuesta del campo tras el anuncio de la eliminación de retenciones: satisfacción con reparos

Luego de que el Gobierno anunciara "retención cero" para productos como la soja, el girasol, la cebada, el trigo, el maíz y el sorgo hasta después de las elecciones, en el marco de la necesidad de dólares ante la creciente presión cambiaria, el sector agropecuario mostró su satisfacción con la decisión, aunque seguirán insistiendo en que sea "permanente".

"Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones aunque sean temporales. Falta ver los detalles de la forma de operar y cuando se hará operativo", aseguró Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y Centro Exportador de Cereales (CEC), apenas se conoció la noticia.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, manifestó su postura en diálogo con TN: "Es una sorpresa buena, es una buena noticia que nos abre nuevamente una puerta para seguir insistiendo lo bondadoso que es sacar el impuesto más invasivo que son las retenciones. El Gobierno lo hizo por poco más de un mes, veremos cómo funciona".

De igual manera, opinó sobre la temporalidad de la medida: "Las medidas temporales no son del todo justas, porque si uno vendió la semana pasada se va a sentir más o menos mal hoy, pero la primera lectura es que el Gobierno tomó una medida que el campo viene pidiendo hace un montón de años. Vamos a ver cómo esa temporalidad pase a ser permanente".

Desde el Centro de Corredores de Cereales celebraron la suspensión: "Es un claro impulso al dinamismo del comercio de granos, que permitirá movilizar stocks y reavivar las operaciones en el corto plazo". Además, consideran que "esta política facilita las transacciones, fomenta una mayor fluidez en la comercialización y contribuye a generar mayor volumen de negocios".