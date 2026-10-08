Cuánto necesitó una familia para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires en septiembre

Una familia de cuatro personas, dos personas adultas y dos menores de edad, propietaria de su vivienda necesitó generar ingresos entre $2.669.814,76 y $8.543.407,23 en septiembre para continuar dentro de la categoría clase media, según informó este jueves la Dirección General de Estadísticas y Censos de de la Ciudad de Buenos Aires.
Esa misma familia sin necesidad de alquilar una vivienda necesitó $1.687.299 para no ser pobre y $925.941 para mantenerse sobre la línea de indigencia durante el noveno mes de 2026. Con estos números, la línea de indigencia subió 2,4% en el periodo mencionado, la de pobreza 2,1% y el piso para ser de clase media, 2,5%.
Mientras que la inflación porteña fue de 1,8% y acumuló 23,7% en los primeros nueve meses del año.
Las categorías que clasifican a las familias porteñas de acuerdo a sus ingresos.
IDECBA
Por su parte, una familia tipo necesitó entre $2.135.851,81 y $2.669.814,75 para formar parte del "Sector medio frágil" y no caer en la categoría de "No pobres vulnerables", que engloba a aquellos grupos familiares propietarios que generaron ingresos de entre $1.687.299,43 y $2.135.851,80.
Las familias tipo en situación de pobreza en septiembre contaron con ingresos de entre $925.940,71 y $1.687.299,43. Cualquier grupo familiar que registre ingresos por menos de ese monto quedaría bajo la línea de indigencia.
La inflación porteña se aceleró en septiembre
El salto a 1,8% representa una aceleración respecto a agosto (1,7%), impulsada por los rubros Educación (2,9%), Salud (2,2%) y Servicios (2,3%).
De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un 23,7% en lo que va del año, mientras que en la medición interanual el porcentual se ubica en 32,9%.
El informe del IDECBA detalla que la variación respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y Educación, que en conjunto explicaron el 64,9% del alza del nivel general.