Cuánto necesitó una familia para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires en septiembre

Creció el monto mínimo de un grupo familiar propietario de su vivienda, para mantenerse dentro de la categoría "clase media" en la capital del país, según el Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA).

Una familia tipo propietaria de su vivienda necesitó más de $2.600.000 para ser de clase media.

Una familia de cuatro personas, dos personas adultas y dos menores de edad, propietaria de su vivienda necesitó generar ingresos entre $2.669.814,76 y $8.543.407,23 en septiembre para continuar dentro de la categoría clase media , según informó este jueves la Dirección General de Estadísticas y Censos de de la Ciudad de Buenos Aires.

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Esa misma familia sin necesidad de alquilar una vivienda necesitó $1.687.299 para no ser pobre y $925.941 para mantenerse sobre la línea de indigencia durante el noveno mes de 2026. Con estos números, la línea de indigencia subió 2,4% en el periodo mencionado, la de pobreza 2,1% y el piso para ser de clase media, 2,5% .

Mientras que la inflación porteña fue de 1,8% y acumuló 23,7% en los primeros nueve meses del año.

Por su parte, una familia tipo necesitó entre $2.135.851,81 y $2.669.814,75 para formar parte del "Sector medio frágil" y no caer en la categoría de "No pobres vulnerables" , que engloba a aquellos grupos familiares propietarios que generaron ingresos de entre $1.687.299,43 y $2.135.851,80.

Las categorías que clasifican a las familias porteñas de acuerdo a sus ingresos.

Las familias tipo en situación de pobreza en septiembre contaron con ingresos de entre $925.940,71 y $1.687.299,43. Cualquier grupo familiar que registre ingresos por menos de ese monto quedaría bajo la línea de indigencia.

La inflación porteña se aceleró en septiembre

El salto a 1,8% representa una aceleración respecto a agosto (1,7%), impulsada por los rubros Educación (2,9%), Salud (2,2%) y Servicios (2,3%).

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un 23,7% en lo que va del año, mientras que en la medición interanual el porcentual se ubica en 32,9%.

En septiembre, el IPC de la Ciudad (#IPCBA) registró un incremento de 1,8%. En los primeros nueve meses del año acumuló una suba de 23,7%. La trayectoria interanual se ubicó en 32,9%.



Informe completo en: https://t.co/Vrzdj9Mhmq#IDECBA#Inflación pic.twitter.com/sYJBFwrAue — Instituto de Estadística y Censos IDECBA (@IDECBA) October 8, 2026

El informe del IDECBA detalla que la variación respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y Educación, que en conjunto explicaron el 64,9% del alza del nivel general.