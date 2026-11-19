Orgullo de la Ciudad: una calle de Devoto fue elegida entre las tres "más cool" del mundo La peatonal sobresalió en la votación de la prestigiosa revista Time Out, donde se destacó entre otros 28 paisajes urbanos por su oferta gastronómica y vida nocturna. Por Agregar C5N en









Devoto se convirtió en uno de los polos gastronómicos más populares de CABA.

La calle Fernández de Enciso, en el barrio porteño de Villa Devoto, fue seleccionada como una de las tres vías "más cool" del mundo. La peatonal quedó en el podio del ranking de Time Out, una prestigiosa revista internacional sobre urbanismo y ambiente.

El listado, elaborado a partir del criterio de una red global de editores y especialistas de la revista mundial, reunió a 28 arterias de distintas ciudad tras evaluar distintos aspectos, entre los que se consideraron su oferta gastronómica, vida nocturna, locales comerciales, vida comunitaria e identidad propia.

La peatonal porteña, que durante los últimos años creció a montones gracias a la presencia de distintos locales gastronómicos y se convirtió en el punto neurálgico para los propios y ajenos a Villa Devoto, quedó solamente detrás de Bangkok y Londres.

La famosa "Plaza de Devoto", corazón del barrio porteño. En su reseña, Time Out destacó que esta peatonal “atraviesa el corazón de Villa Devoto” y se caracteriza por “una corriente constante de nuevos restaurantes, cafés y tiendas” que invitan tanto a vecinos como a visitantes “a ocupar las mesas al aire libre bajo la sombra de los árboles”.

El recorrido sobresale por equilibrar tradición e innovación: la revista elogió sus propuestas de pastas artesanales, sus terrazas con vista a la calle y el contraste entre las nuevas cafeterías de especialidad y emblemas locales con cocina de autor.

Además, resaltó el paso por la tradicional Gran Galería Devoto antes de desembocar en la Plaza Arenales, el histórico punto de encuentro del barrio donde a lo largo del año es sede de ferias de vinos, funciones de cine al aire libre, actividades deportivas y espectáculos de música en vivo. La lista completa de las calles más cool del mundo en 2026 Song Wat Road, Bangkok, Tailandia

Golborne Road, Londres, Reino Unido

Fernández de Enciso, Buenos Aires, Argentina

Vaasankatu, Helsinki, Finlandia

Neil Road, Singapur, Singapur

Boulevard Saint-Laurent, Montreal, Canadá

Upper Lascar Row, Hong Kong, China

Rua do Forno do Tijolo, Lisboa, Portugal

Beach Street, George Town, Malasia

Karl-Heine-Strasse, Leipzig, Alemania

Beco do Bragança, Río de Janeiro, Brasil

East Passyunk Avenue, Filadelfia, Estados Unidos

Sanjo-dori, Kioto, Japón

Wilshire Boulevard, Los Ángeles, Estados Unidos

Chang Moi Road, Chiang Mai, Tailandia

Zbkowska Street, Varsovia, Polonia

Atlantic Avenue, Nueva York, Estados Unidos

York Road, Birmingham, Reino Unido

Ebenezer Place, Adelaida, Australia

Florida Road, Durban, Sudáfrica

Yuyuan Lu, Shanghái, China

Heol Maengwyn, Machynlleth, Reino Unido

Mutrah Corniche, Mascate, Omán

Ward Avenue, Sídney, Australia

Oyafuko Street, Fukuoka, Japón

Calle Alejandro Cárdenas, Puerto Escondido, México

La 70, Medellín, Colombia

Corniche des Almadies, Dakar, Senegal NOTICIA EN DESARROLLO.