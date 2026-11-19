La calle Fernández de Enciso, en el barrio porteño de Villa Devoto, fue seleccionada como una de las tres vías "más cool" del mundo. La peatonal quedó en el podio del ranking de Time Out, una prestigiosa revista internacional sobre urbanismo y ambiente.
El listado, elaborado a partir del criterio de una red global de editores y especialistas de la revista mundial, reunió a 28 arterias de distintas ciudad tras evaluar distintos aspectos, entre los que se consideraron su oferta gastronómica, vida nocturna, locales comerciales, vida comunitaria e identidad propia.
La peatonal porteña, que durante los últimos años creció a montones gracias a la presencia de distintos locales gastronómicos y se convirtió en el punto neurálgico para los propios y ajenos a Villa Devoto, quedó solamente detrás de Bangkok y Londres.
La famosa "Plaza de Devoto", corazón del barrio porteño.
En su reseña, Time Out destacó que esta peatonal “atraviesa el corazón de Villa Devoto” y se caracteriza por “una corriente constante de nuevos restaurantes, cafés y tiendas” que invitan tanto a vecinos como a visitantes “a ocupar las mesas al aire libre bajo la sombra de los árboles”.
El recorrido sobresale por equilibrar tradición e innovación: la revista elogió sus propuestas de pastas artesanales, sus terrazas con vista a la calle y el contraste entre las nuevas cafeterías de especialidad y emblemas locales con cocina de autor.
Además, resaltó el paso por la tradicional Gran Galería Devoto antes de desembocar en la Plaza Arenales, el histórico punto de encuentro del barrio donde a lo largo del año es sede de ferias de vinos, funciones de cine al aire libre, actividades deportivas y espectáculos de música en vivo.
La lista completa de las calles más cool del mundo en 2026
- Song Wat Road, Bangkok, Tailandia
- Golborne Road, Londres, Reino Unido
- Fernández de Enciso, Buenos Aires, Argentina
- Vaasankatu, Helsinki, Finlandia
- Neil Road, Singapur, Singapur
- Boulevard Saint-Laurent, Montreal, Canadá
- Upper Lascar Row, Hong Kong, China
- Rua do Forno do Tijolo, Lisboa, Portugal
- Beach Street, George Town, Malasia
- Karl-Heine-Strasse, Leipzig, Alemania
- Beco do Bragança, Río de Janeiro, Brasil
- East Passyunk Avenue, Filadelfia, Estados Unidos
- Sanjo-dori, Kioto, Japón
- Wilshire Boulevard, Los Ángeles, Estados Unidos
- Chang Moi Road, Chiang Mai, Tailandia
- Zbkowska Street, Varsovia, Polonia
- Atlantic Avenue, Nueva York, Estados Unidos
- York Road, Birmingham, Reino Unido
- Ebenezer Place, Adelaida, Australia
- Florida Road, Durban, Sudáfrica
- Yuyuan Lu, Shanghái, China
- Heol Maengwyn, Machynlleth, Reino Unido
- Mutrah Corniche, Mascate, Omán
- Ward Avenue, Sídney, Australia
- Oyafuko Street, Fukuoka, Japón
- Calle Alejandro Cárdenas, Puerto Escondido, México
- La 70, Medellín, Colombia
- Corniche des Almadies, Dakar, Senegal
NOTICIA EN DESARROLLO.