El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un cambio en las condiciones del clima, con precipitaciones y un descenso de la temperatura.

El calor volvió a la Ciudad de Buenos Aires este jueves 19 de noviembre, con una temperatura máxima de 29 grados y condiciones estables . Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un cambio en el tiempo para las próximas horas.

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Según el pronóstico oficial, las lluvias llegarán este viernes 20 de noviembre, con una probabilidad de precipitaciones que alcanzará el 70% durante la tarde. La temperatura máxima descenderá a 26 grados .

Después de las lluvias del viernes, el tiempo mejorará durante el fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) . El pronóstico extendido anticipa jornadas sin precipitaciones y temperaturas máximas de entre 26 y 28 grados .

Para este jueves 19 de noviembre, el SMN prevé una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 29 grados en la Ciudad de Buenos Aires. No se esperan precipitaciones durante la jornada, mientras que los vientos oscilarán entre 7 y 22 km/h .

El viernes 20 de noviembre llegará la inestabilidad , con una mínima de 19 grados y una máxima de 26 grados . La probabilidad de lluvias será del 10% al 40% durante la mañana, aumentará al 40%–70% por la tarde y descenderá nuevamente al 10%–40% por la noche .

Para el sábado 21 de noviembre, el organismo nacional anticipa una mejora de las condiciones meteorológicas, con cero probabilidades de precipitaciones. La temperatura mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 27 grados, con vientos de entre 7 y 12 km/h.

El domingo 22 de noviembre continuará el tiempo estable en la Ciudad de Buenos Aires, sin lluvias previstas. El termómetro marcará una mínima de 18 grados y una máxima de 26 grados, con vientos del sur y sudoeste de entre 13 y 22 km/h.

Imágenes de radar de este jueves 19 de noviembre. SMN

El lunes 23 de noviembre volverá a subir la temperatura, con una máxima de 28 grados y una mínima de 17 grados. El SMN no prevé precipitaciones y anticipa vientos del norte y noreste, con velocidades de entre 7 y 22 km/h.

Finalmente, el martes 24 de noviembre se esperan 17 grados de mínima y 26 de máxima, con ráfagas de hasta 50 km/h durante la segunda mitad del día. Para el miércoles 25, el pronóstico indica un descenso térmico, con 14 grados de mínima, 24 de máxima y condiciones sin lluvias.