La inflación de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,8% y acumula 23,7% en el año

La inflación de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,8%, según informó este jueves el Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA). El dato representa una aceleración respecto a agosto (1,7%), impulsada por los rubros Educación (2,9%), Salud (2,2%) y Servicios (2,3%).
De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un 23,7% en lo que va del año, mientras que en la medición interanual el porcentual se ubica en 32,9%.
El informe del IDECBA detalla que la variación respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y Educación, que en conjunto explicaron el 64,9% del alza del nivel general.
Inflación de septiembre en CABA, rubro por rubro
- Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles promedió un incremento de 2,3%, contribuyendo con 0,47 p.p. a la variación mensual del IPCBA, debido a los ajustes en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres.
- Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de 2,1%, con una incidencia de 0,37 p.p. en el Nivel General. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Verduras, tubérculos y legumbres (11,3%) y, en menor medida, de Carnes y derivados (1,3%) y de Leche, productos lácteos y huevos (1,9%).
- Salud aumentó 2,2% e incidió 0,21 p.p., al impactar principalmente las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.
- Educación se elevó 2,9%, con una incidencia de 0,15 p.p., como resultado de los incrementos en las cuotas de los establecimientos de enseñanza formal.
Qué pasó en septiembre con los bienes y servicios
Durante el mes de septiembre, los bienes registraron una suba de 1,6%, por debajo de los servicios, que aumentaron 2,0%. La dinámica mensual de los primeros, respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente verduras y, en menor medida, carnes y lácteos), de las prendas de vestir y de los medicamentos.
En tanto, el comportamiento de los segundos reflejó principalmente los aumentos en los valores de los gastos comunes por la vivienda y en los precios de los restaurantes, bares y casas de comida.
Le siguieron en importancia, las alzas en las cuotas de la educación formal y de la medicina prepaga y en los valores de los alquileres. En sentido contrario, las caídas en las tarifas del alojamiento en hoteles y en los precios de las entradas de cines, teatros y otros eventos, contribuyeron a quitarle presión a esta agrupación.