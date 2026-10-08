La inflación de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,8% y acumula 23,7% en el año El Índice de Precios al Consumidor tuvo un incremento respecto al mes previo, impulsado por subas en Educación (2,9%), Salud (2,2%) y Servicios (2,3%). La medición interanual alcanzó un 32,9%. Por Agregar C5N en









La inflación de septiembre en CABA fue del 1,8%.

La inflación de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,8%, según informó este jueves el Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA). El dato representa una aceleración respecto a agosto (1,7%), impulsada por los rubros Educación (2,9%), Salud (2,2%) y Servicios (2,3%).

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un 23,7% en lo que va del año, mientras que en la medición interanual el porcentual se ubica en 32,9%.

El informe del IDECBA detalla que la variación respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y Educación, que en conjunto explicaron el 64,9% del alza del nivel general.

En septiembre, el IPC de la Ciudad (#IPCBA) registró un incremento de 1,8%. En los primeros nueve meses del año acumuló una suba de 23,7%. La trayectoria interanual se ubicó en 32,9%.



Informe completo en: https://t.co/Vrzdj9Mhmq#IDECBA#Inflación pic.twitter.com/sYJBFwrAue — Instituto de Estadística y Censos IDECBA (@IDECBA) October 8, 2026 Inflación de septiembre en CABA, rubro por rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles promedió un incremento de 2,3%, contribuyendo con 0,47 p.p. a la variación mensual del IPCBA, debido a los ajustes en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres.

promedió un incremento de 2,3%, contribuyendo con 0,47 p.p. a la variación mensual del IPCBA, debido a los ajustes en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres. Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de 2,1%, con una incidencia de 0,37 p.p. en el Nivel General. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Verduras, tubérculos y legumbres (11,3%) y, en menor medida, de Carnes y derivados (1,3%) y de Leche, productos lácteos y huevos (1,9%).

registró una suba de 2,1%, con una incidencia de 0,37 p.p. en el Nivel General. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Verduras, tubérculos y legumbres (11,3%) y, en menor medida, de Carnes y derivados (1,3%) y de Leche, productos lácteos y huevos (1,9%). Salud aumentó 2,2% e incidió 0,21 p.p., al impactar principalmente las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.

aumentó 2,2% e incidió 0,21 p.p., al impactar principalmente las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga. Educación se elevó 2,9%, con una incidencia de 0,15 p.p., como resultado de los incrementos en las cuotas de los establecimientos de enseñanza formal. Qué pasó en septiembre con los bienes y servicios Durante el mes de septiembre, los bienes registraron una suba de 1,6%, por debajo de los servicios, que aumentaron 2,0%. La dinámica mensual de los primeros, respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente verduras y, en menor medida, carnes y lácteos), de las prendas de vestir y de los medicamentos.

En tanto, el comportamiento de los segundos reflejó principalmente los aumentos en los valores de los gastos comunes por la vivienda y en los precios de los restaurantes, bares y casas de comida.