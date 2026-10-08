8 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

La inflación de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,8% y acumula 23,7% en el año

El Índice de Precios al Consumidor tuvo un incremento respecto al mes previo, impulsado por subas en Educación (2,9%), Salud (2,2%) y Servicios (2,3%). La medición interanual alcanzó un 32,9%.

Por

La inflación de septiembre en CABA fue del 1,8%. 

La inflación de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,8%, según informó este jueves el Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA). El dato representa una aceleración respecto a agosto (1,7%), impulsada por los rubros Educación (2,9%), Salud (2,2%) y Servicios (2,3%).

La inflación volvería a subir en septiembre. 
Te puede interesar:

Nuevo golpe al Gobierno: se prepara para recibir un mal dato de inflación de septiembre

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un 23,7% en lo que va del año, mientras que en la medición interanual el porcentual se ubica en 32,9%.

El informe del IDECBA detalla que la variación respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y Educación, que en conjunto explicaron el 64,9% del alza del nivel general.

Inflación de septiembre en CABA, rubro por rubro

  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles promedió un incremento de 2,3%, contribuyendo con 0,47 p.p. a la variación mensual del IPCBA, debido a los ajustes en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres.
  • Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de 2,1%, con una incidencia de 0,37 p.p. en el Nivel General. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Verduras, tubérculos y legumbres (11,3%) y, en menor medida, de Carnes y derivados (1,3%) y de Leche, productos lácteos y huevos (1,9%).
  • Salud aumentó 2,2% e incidió 0,21 p.p., al impactar principalmente las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.
  • Educación se elevó 2,9%, con una incidencia de 0,15 p.p., como resultado de los incrementos en las cuotas de los establecimientos de enseñanza formal.

Qué pasó en septiembre con los bienes y servicios

Durante el mes de septiembre, los bienes registraron una suba de 1,6%, por debajo de los servicios, que aumentaron 2,0%. La dinámica mensual de los primeros, respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente verduras y, en menor medida, carnes y lácteos), de las prendas de vestir y de los medicamentos.

En tanto, el comportamiento de los segundos reflejó principalmente los aumentos en los valores de los gastos comunes por la vivienda y en los precios de los restaurantes, bares y casas de comida.

Le siguieron en importancia, las alzas en las cuotas de la educación formal y de la medicina prepaga y en los valores de los alquileres. En sentido contrario, las caídas en las tarifas del alojamiento en hoteles y en los precios de las entradas de cines, teatros y otros eventos, contribuyeron a quitarle presión a esta agrupación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Todos los aumentos de octubre: cuánto subirán los servicios, el transporte, los alquileres y las prepagas

Todos los aumentos de octubre: cuánto subirán los servicios, el transporte, los alquileres y las prepagas

La suba incluye el 1,7% de inflación más otros dos puntos porcentuales.

Octubre llega con aumentos en el transporte público del AMBA: cuánto costará cada boleto

La inflación en agosto bajó a 1,7%.

El consumo de las familias volvió a caer en agosto y registró una baja interanual del 1,1%

Javier Milei y Elon Musk.

Elon Musk elogió a Javier Milei por la baja de la inflación: "¡Bravo!"

El dólar oficial se mueve sin sobresaltos en el inicio de octubre.

El dólar se mantiene estable, debajo de los $1.550

La entidad que preside Santiago Bausili continúa con su plan de compra de dólares.

El Banco Central acelera: acumuló u$s100 millones en la semana y las reservas retomaron la suba

Rating Cero

La Justicia le impuso a Maxi Ghione cuatro medidas acordadas junto con el denunciante, Emiliano Tarragona.

Maxi Ghione hizo un fuerte descargo luego de la denuncia en su contra: "Me mandé una macana"

La familia confirmó la triste sobre el músico de 81 años en sus redes sociales.

Último adiós a Piero: cómo será el extenso velorio del ícono de la música nacional

Leo Messi hizo lo imposible: reunió a Sergio Torres y Darío Zanco en el Monumental.

"Tu nombre es mi tatuaje": la firma de Messi en la piel de uno de los líderes de Grupo Cali

Yanina Latorre lo dijo: quién es el conductor señalado por la modelo.

Yanina Latorre desenmascaró al famoso conductor señalado por una modelo en un fuerte descargo: "Sos vos"

¡Otra vez! Facundo Moyano le envió una foto, junto a la influencer, a Moria Casán a pesar de que aun rige una perimetral impuesta por la justicia.

Ya no se esconden: la romántica foto de Facundo Moyano y Candela Arizaga que recibió Moria Casán

El autor de himnos como Mi viejo y Para el pueblo lo que es del pueblo falleció a los 81 años.

La emoción de Piero en su último posteo en redes sociales: "Es muy fuerte escuchar mi voz allí"

últimas noticias

Se fortalece El Niño: por primera vez la temperatura del mar alcanzó un récord histórico

Alarma por El Niño: por primera vez la temperatura del mar alcanzó un récord histórico

Hace 12 minutos
Daniel Osvaldo reveló que la infección se dio a causade carie no tratada a tiempo.

La salud de Daniel Osvaldo: revelan cuál fue el verdadero origen de su infección

Hace 21 minutos
Sus primeros años estuvieron marcados por el campo, la Patagonia, una familia de origen indígena y algunas curiosidades.

El debate por la fecha y el lugar del nacimiento de Perón, su origen tehuelche y el problema con el apellido

Hace 29 minutos
play

Cómo sigue la causa contra los alumnos de Lomas que vendían fotos sexuales de sus compañeras hechas con IA

Hace 32 minutos
play

La inflación de septiembre en la Ciudad fue de 1,8% y acumula 23,7% en el año

Hace 34 minutos