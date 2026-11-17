El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este martes 17 de noviembre de 2026. Las lluvias previstas quedaron descartadas y se esperan varios días de calor, con temperaturas cercanas a los 30 grados.
El cambio en las previsiones trae buenas noticias para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Después de los anuncios de tormentas y chaparrones, el panorama anticipa condiciones estables, sin precipitaciones y con temperaturas primaverales.
Para este martes 17 de noviembre, el pronóstico indica cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 28 grados. Las tormentas inicialmente previstas ya no aparecen en el reporte actualizado para la región metropolitana.
El calor continuará durante el miércoles 18 y el jueves 19 de noviembre, cuando las máximas alcanzarán los 27 grados. Aunque las temperaturas no llegarían a los 30 grados, ambos días tendrán ambiente cálido y ausencia de lluvias.
La tendencia se mantendría durante el viernes, sábado y domingo, con máximas de entre 26 y 27 grados. Así, el AMBA se encamina hacia un fin de semana con tiempo estable, nubosidad variable y condiciones favorables para realizar actividades al aire libre.
El pronóstico extendido en el AMBA
El miércoles 18 de noviembre se espera una jornada con cielo entre parcial y mayormente nublado, sin probabilidades de precipitaciones. Según el pronóstico difundido, la temperatura mínima será de 16 grados y la máxima alcanzará los 27 grados.
Para el jueves 19 de noviembre, el SMN anticipa condiciones similares, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. La temperatura oscilará entre los 16 y los 27 grados, mientras que las lluvias seguirán ausentes.
El viernes 20 de noviembre comenzará con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde y la noche estará mayormente nublado. Se prevén una mínima de 18 grados y una máxima de 26 grados.
El sábado 21 de noviembre continuará el buen tiempo en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Se pronostica cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 27 grados.
Finalmente, el domingo 22 de noviembre tendrá cielo algo nublado durante la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 17 y los 26 grados, completando una semana sin lluvias previstas en el AMBA.