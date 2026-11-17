El Servicio Meteorológico Nacional cambió y su pronóstico anticipa jornadas estables, sin precipitaciones y con temperaturas máximas de hasta 28 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este martes 17 de noviembre de 2026. Las lluvias previstas quedaron descartadas y se esperan varios días de calor, con temperaturas cercanas a los 30 grados.

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El cambio en las previsiones trae buenas noticias para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Después de los anuncios de tormentas y chaparrones, el panorama anticipa condiciones estables, sin precipitaciones y con temperaturas primaverales.

Para este martes 17 de noviembre, el pronóstico indica cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 28 grados . Las tormentas inicialmente previstas ya no aparecen en el reporte actualizado para la región metropolitana.

El calor continuará durante el miércoles 18 y el jueves 19 de noviembre, cuando las máximas alcanzarán los 27 grados . Aunque las temperaturas no llegarían a los 30 grados , ambos días tendrán ambiente cálido y ausencia de lluvias.

La tendencia se mantendría durante el viernes, sábado y domingo, con máximas de entre 26 y 27 grados. Así, el AMBA se encamina hacia un fin de semana con tiempo estable, nubosidad variable y condiciones favorables para realizar actividades al aire libre.

El pronóstico extendido en el AMBA

El miércoles 18 de noviembre se espera una jornada con cielo entre parcial y mayormente nublado, sin probabilidades de precipitaciones. Según el pronóstico difundido, la temperatura mínima será de 16 grados y la máxima alcanzará los 27 grados.

Para el jueves 19 de noviembre, el SMN anticipa condiciones similares, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. La temperatura oscilará entre los 16 y los 27 grados, mientras que las lluvias seguirán ausentes.

El viernes 20 de noviembre comenzará con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde y la noche estará mayormente nublado. Se prevén una mínima de 18 grados y una máxima de 26 grados.

El sábado 21 de noviembre continuará el buen tiempo en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Se pronostica cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 27 grados.

Finalmente, el domingo 22 de noviembre tendrá cielo algo nublado durante la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 17 y los 26 grados, completando una semana sin lluvias previstas en el AMBA.