Situado en el corazón del barrio porteño, ofrece una carta de sabores caseros que combina platos de mar, pastas, vermuts y te hace sentir de cerca la costa balnearia.

La cocina de Ostende equilibra la frescura de los productos de estación con platos reconfortantes.

En una esquina arbolada del barrio de Colegiales, Ostende propone una escapada sensorial directa a los veranos de la costa argentina . Lejos de las formalidades, el lugar apuesta por la nostalgia con mesas de fórmica, sillas de estética setentista típicas de los bodegones costeros, detalles playeros y una atmósfera relajada que invita a extender la sobremesa.

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Situado en el corazón del barrio porteño, ofrece una carta de sabores caseros que combina platos de mar, pastas, vermuts y te hace sentir de cerca la costa argentina . Su nombre rinde homenaje al clásico balneario bonaerense, un guiño que atraviesa tanto la ambientación como su propuesta gastronómica, enfocada en recetas caseras.

Con opciones para distintos momentos del día, el espacio se divide en un salón en planta baja, mesas en la vereda y una terraza ideal para los días templados. Además, cuenta con un primer piso disponible para reservas de cumpleaños y eventos privados. Al caer la tarde, entre semana y en franjas horarias específicas, la barra cobra protagonismo con promociones de jarra de vermut y buñuelos , el plan perfecto para aprovechar el aire libre.

La cocina de Ostende equilibra la frescura de los productos de estación con platos reconfortantes. La carta de entradas ofrece opciones ligeras y clásicos de bodegón: ensaladilla fría (papa, apio, huevo duro y mayonesa de huevo frito) y tartar de langostinos con remolacha, palta, cebolla y jugo de limón. También buñuelos de espinaca y parmesano con alioli del día, y gambas al ajillo acompañadas de papas pay.

En el apartado de principales, la gran novedad son sus dos versiones de arroz estilo socarrat, elaborados con arroz bomba para lograr esa base crocante característica. De mariscos, con calamares, pulpitos y alioli de cúrcuma y lima; o su opción vegetariana, con puerro confitado, hongos portobello, arvejas y alioli de rúcula.

La carta de Ostende tiene entradas con opciones ligeras y clásicos de bodegón.

Para quienes buscan otras alternativas, la carta suma pesca del día (con puré de papas, espinaca y pangrattato), milanesa de ternera con guarnición a elección (papas fritas, puré, ensalada del día o spaghetti a la manteca) y pastas caseras como los ravioles de ricota y espinaca con crema de hongos o los sorrentinos de roast beef con salsa pomodoro y aceite de albahaca.

También hay lugar para una opción más informal: hamburguesa en pan brioche casero con doble medallón de carne, cheddar, panceta crocante, cebolla crispy y salsa mil islas.

Los platos costeros se destacan en la carta de Ostende.

A la hora del postre, el protagonismo se lo lleva una incorporación de temporada: la mousse de chocolate aireada con picos de dulce de leche repostero. También se mantienen los infaltables de la casa, como el tiramisú y el brownie de cacao al 70 % servido con helado de crema americana, caramelo y nueces tostadas.

Dónde queda Ostende

Ostende está ubicado en Virrey Loreto 3303, en Colegiales, una zona que reúne distintas propuestas gastronómicas y conserva el encanto residencial del barrio, con calles arboladas y espacios verdes.