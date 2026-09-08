La inflación de agosto en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,7% y la acumulada fue de 21,5% anual

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,7% en agosto, según el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) difundido este martes por el Instituto de Estadísticas y Censos porteño. Con este resultado, los precios acumularon una suba de 21,5% en los primeros ocho meses del año y alcanzaron una variación interanual del 33,3%, 0,1 puntos porcentuales por encima del registro de julio.
Inflación de agosto, rubro por rubro
El incremento mensual estuvo explicado principalmente por las subas en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud y Transporte, que en conjunto aportaron 1,16 puntos porcentuales al aumento del nivel general.
El mayor impacto provino de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró una suba promedio del 2,6% y explicó 0,53 puntos porcentuales de la inflación mensual. Según el informe oficial, el resultado estuvo asociado principalmente a los aumentos en los gastos comunes de las viviendas y en los alquileres.
Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,8% y tuvo una incidencia de 0,32 puntos porcentuales. Dentro de esta división, los mayores incrementos se observaron en Frutas, con 12,5%; Pan y cereales, con 2,3%; y Leche, productos lácteos y huevos, con 1,6%.
El rubro Salud mostró un incremento del 1,9% y aportó 0,17 puntos porcentuales al índice general. La principal explicación estuvo en la actualización de las cuotas de la medicina prepaga.
En tanto, Transporte registró una suba del 1,2%, con una incidencia de 0,14 puntos porcentuales. El aumento estuvo vinculado con las subas en los boletos de colectivo urbano y subte y con el precio de los automóviles. En sentido contrario, la baja de los pasajes aéreos ayudó a moderar el incremento de esta división.
El resto de las divisiones tuvo una incidencia positiva, aunque menor, sobre el nivel general. Las excepciones fueron Prendas de vestir y calzado, que cayó 0,7%, y Restaurantes y hoteles, que registró una baja del 0,1%.
Inflación CABA: informe completo
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