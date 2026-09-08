La inflación de agosto en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,7% y la acumulada fue de 21,5% anual El Índice de Precios al Consumidor que analiza el Instituto de Estadísticas y Censos de CABA bajó 1,2% con respecto a julio, pero la variación interanual alcanzó el 33%. La suba del mes estuvo marcada por el aumento en Bienes (1,6%) y Servicios (1,8%). Por Agregar C5N en









La suba del mes estuvo marcada por el aumento en Bienes (1,6%) y Servicios (1,8%). Camila Alonso

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,7% en agosto, según el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) difundido este martes por el Instituto de Estadísticas y Censos porteño. Con este resultado, los precios acumularon una suba de 21,5% en los primeros ocho meses del año y alcanzaron una variación interanual del 33,3%, 0,1 puntos porcentuales por encima del registro de julio.

Inflación de agosto, rubro por rubro El incremento mensual estuvo explicado principalmente por las subas en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud y Transporte, que en conjunto aportaron 1,16 puntos porcentuales al aumento del nivel general.

El mayor impacto provino de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró una suba promedio del 2,6% y explicó 0,53 puntos porcentuales de la inflación mensual. Según el informe oficial, el resultado estuvo asociado principalmente a los aumentos en los gastos comunes de las viviendas y en los alquileres.

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,8% y tuvo una incidencia de 0,32 puntos porcentuales. Dentro de esta división, los mayores incrementos se observaron en Frutas, con 12,5%; Pan y cereales, con 2,3%; y Leche, productos lácteos y huevos, con 1,6%.

El rubro Salud mostró un incremento del 1,9% y aportó 0,17 puntos porcentuales al índice general. La principal explicación estuvo en la actualización de las cuotas de la medicina prepaga.