El pronóstico anticipa jornadas inestables, con precipitaciones y temperaturas de hasta 28°C, antes de una marcada mejora.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires anticipa varios días con nubosidad, lluvias y tormentas aisladas. Según las previsiones de Meteored Argentina, las condiciones meteorológicas serán cambiantes durante la semana, aunque se espera una mejora importante hacia el fin de semana.

Cambia el clima: inminente arribo de un ciclón extratropical con lluvias y tormentas con ráfagas de hasta 60 km/h

Este miércoles 18 de noviembre se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y lluvias débiles, con una temperatura máxima de 26°C y una mínima de 17°C . La p robabilidad de precipitaciones alcanza el 90%, con vientos del oeste y ráfagas de hasta 50 km/h .

Para el jueves 19 de noviembre, el pronóstico indica nubes y claros, sin precipitacione s destacadas. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C y los 26°C, mientras que el viento soplará desde el sudoeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 41 km/h .

La inestabilidad regresaría el viernes 20 y el sábado 21 de noviembre, con chubascos tormentosos y lluvias débiles , respectivamente. En ambas jornadas, el pronóstico anticipa un 80% de probabilidad de precipitaciones , por lo que podrían registrarse períodos de lluvia en distintos sectores porteños.

Captura de las imágenes de satélite en el mediodía de este miércoles 18 sobre la zona centro del país.

La buena noticia llegará el domingo 22 de noviembre, cuando Buenos Aires volvería a disfrutar de un día soleado y con cielo despejado, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) . Se espera una máxima de 27°C y una mínima de 15°C , en una jornada ideal para realizar actividades al aire libre.

En efecto, el viernes volverán las condiciones de inestabilidad meteorológica, con chubascos tormentosos y un 80% de probabilidad de lluvia. Se estiman 4,4 milímetros de precipitaciones, con temperaturas entre los 18°C y los 26°C.

Captura de las imágenes de radares en el mediodía de este miércoles 18 sobre la zona centro del país. SMN

El sábado 21 de noviembre continuará la posibilidad de lluvias débiles y cielo parcialmente nublado. El pronóstico anticipa un 80% de probabilidad de precipitaciones, acumulados de 1,4 milímetros y temperaturas entre los 17°C y los 26°C.

El domingo 22 de noviembre será el día más destacado del pronóstico, con sol y cielo despejado después de varias jornadas inestables. La temperatura máxima alcanzará los 27°C, con una mínima de 15°C y vientos del sudoeste de entre 12 y 32 km/h.

Finalmente, el lunes 23 de noviembre se espera un cielo parcialmente nublado, con temperaturas de 17°C a 28°C. Para el martes 24, podrían regresar los chubascos tormentosos, con una probabilidad de lluvia del 60% y una máxima de 28°C.