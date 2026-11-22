Gabriel Salas: el sur de la Ciudad, una deuda pendiente El dirigente político propone una oportunidad para la integración de la Ciudad de Buenos Aires. Por Agregar C5N en









Un chico que nace en Villa Soldati (Comuna 8) y otro que nace en Palermo (Comuna 14) comparten ciudad y boleta electoral. Son vecinos de la Ciudad de Buenos Aires en igualdad de derechos y obligaciones. Sin embargo, lo que no comparten es la misma probabilidad de terminar el secundario, de conseguir trabajo ni de conseguir un ingreso adecuado para sostener una vida digna. Según datos del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA), en los hogares del sur la pobreza alcanza al 24,9%, y la desocupación es de 9,1% contra 5,6% en el norte.

La brecha se nota también en los ingresos. También del IDECBA, se extrae que el ingreso per cápita familiar en el segundo trimestre de 2026 fue de $1.709.320 en el norte y en el Sur de $976.909. Los ingresos individuales del Norte superan en 1,6 veces a los del Sur. La diferencia parece ser estructural y sostenida, pero no tiene porqué ser así. La solución está en las políticas públicas.

Las cuentas pendientes de la Ciudad con el sur Hay una cuenta pendiente con el sur de la Ciudad en cuanto a la accesibilidad. Si bien es cierto que la nueva línea F arranca desde Barracas, también es cierto que termina en Palermo y se cruza tres veces con la línea D. La accesibilidad es una cuenta pendiente para los vecinos del sur en este sentido. Las líneas que más al sur llegan son la E y la H, que alcanzó su recorrido actual en 2018 en plan de integrar a la Ciudad. Por otro lado, esta nueva línea acaparó el presupuesto 2026 y fuentes de Hacienda confirmaron que el plan “Ciudad 360 – Desarrollo del Sur” quedaba afuera del presupuesto.

En el período 2015-2023 el sur de la Ciudad contó con inversión y planes de desarrollo. Con base en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 se han construido la Villa Olímpica y el Parque Olímpico, con inversiones aproximadas de 250 millones USD y 100 millones respectivamente. De esta manera se abrió un plan de vivienda y se puso en valor el Parque de la Ciudad, que hoy goza de vida familiar y diaria como uno de los grandes espacios verdes de la Ciudad.

El poder ejecutivo se acercó a la zona sur. La sede de gobierno pasó a Parque Patricios con un edificio moderno construido por un arquitecto, Norman Foster, de reconocimiento internacional. Los alrededores cuentan ahora con un polo gastronómico, diversos comercios y otras empresas, como Accenture, que mudaron sus oficinas también a la Comuna 4.

Los barrios populares formaron parte de la transformación. La ley de urbanización de Villa 20 con sus obras correspondientes y un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) calcula que las viviendas nuevas representan alrededor del 18% del barrio. Además, se trasladó el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat a Ciudad Oculta, que se emplazó donde estaba el “Elefante blanco”. Se recuperó así un espacio que significaba la desidia de años desde el Estado al sur de la Ciudad. Los contrastes siguen siendo fuertes Queda mucho por hacer y lo hecho no alcanzó, es cierto. El contraste entre zonas sigue siendo fuerte y en estos últimos años la desigualdad se profundizó y mostró la cara más feroz de la política. Es tiempo de recuperar los valores humanistas y entender que una ciudad se construye desde la visibilización y la confrontación de los problemas reales. La solución no es promover eventos que no dejan nada en la zona sino buscar políticas proactivas ante las desigualdades. Tenemos una oportunidad para el sur, es momento de plantearse una ciudad conectada, con seguridad basada en la prevención y promover una agenda de cultura y deporte para todos los vecinos. Debemos mostrar el lado humano y la vocación de servicio como cara de la política para un gobierno con presencia.