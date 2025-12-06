6 de diciembre de 2025 Inicio
Franco Colapinto afronta la última prueba libre y la clasificación en el Gran Premio de Abu Dabi de la Fórmula 1

El piloto argentino intentará mejorar lo hecho en la FP2 del viernes, donde quedó 19° y cayó 9 posiciones respecto del primer entrenamiento de esa misma jornada.

Colapinto participa de la última fecha de la temporada 2025 de la F1.

Colapinto participa de la última fecha de la temporada 2025 de la F1.

Franco Colapinto disputará la tercera prueba libre en el marco del Gran Premio de Abu Dabi de la Fórmula 1. Horas más tarde afrontará la clasificación para la gran carrera del domingo, la última de la temporada.

Colapinto terminó 19° en la FP2.
Colapinto finalizó 19° en la segunda práctica libre del GP de Abu Dabi de la Fórmula 1

El viernes tuvo rendimientos dispares: on una buena actuación en la primera salida al circuito árabe, el piloto de Alpine se mantuvo entre los puestos de mitad de tabla a lo largo de la carrera. Sobre el final de la FP1 cambió a neumáticos medios y se mantuvo en el décimo lugar, a 0.370 de Lando Norris y logrando un muy buen 10°.

En esa misma carrera, el segundo lugar fue para el neerlandés Max Verstappen, mientras que el tercer lugar de este primer entrenamiento fue para el representante de Ferrari, Charles Leclerc.

Para la segunda práctica libre, volvieron los temidos fantasmas en el circuito de Yas Marina: Colapinto (+1.688) afrontó algunos problemas que lo obligaron a aumentar los tiempos y, como consecuencia, bajar posiciones respecto de la FP1. Lo positivo, de todas maneras, es que logró quedar unas décimas por encima de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que se colocó 20° (+1.880).

El argentino no pudo ocultar su bronca y lamentó: “Es muy raro, hay cosas que son difíciles de entender. En la primera práctica estábamos a tres décimas de la punta, en una vuelta en la que podía mejorar un par de décimas más. Y en el segundo ensayo hice el mismo tiempo, una décima más rápido. No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos tanto, hay que entenderlo ahora. En el long run iba rápido, en el auto yo me sentí mejor que es lo más importante y después hay que entender por qué estamos tan lejos”.

En un nuevo día de acción, este sábado será la FP3 y a las 11 la clasificación. La carrera del domingo tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana.

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Abu Dabi de la Fórmula 1

Sábado 5 de diciembre

Clasificación: 11.00 (Argentina)

Domingo 7 de diciembre

Carrera a 58 vueltas: 10.00 (Argentina)

