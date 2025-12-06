Escándalo en MasterChef: una participante rompió en llanto por el trato del jurado La actriz no pudo contener sus emociones ante las constantes críticas de los experimentados chefs en la presentación de su plato y aseguró que se sintió despreciada. + Seguir en







Una participante rompió en llanto en MasterChef. Captura Telefe

El jurado de MasterChef Celebrity Argentina 2025 puntúa a los participantes a nivel casi experto en esta etapa de definición, pero no muchos de ellos se lo toman bien. De hecho, Julia Calvo rompió en llanto por una devolución y consideró que se sintió despreciada luego de su presentación.

Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui dieron su opinión con dureza sobre la elaboración del plato de Calvo. "Y el corte este, que es de las cosas más raras que he visto, este pedazo, ¿cómo lo cortaste?", preguntaron.

Ella se defendió: "Mirá, acá ves la fibra de la carne y está cortado como a favor de la fibra, que es como un sacrilegio, porque se corta contra la fibra". Pero Betular agregó: "Tenías una heladera realmente llena de principios de mes, elementos espectaculares, pero no hay cocina, ¿no? Estamos en MasterChef".

Eso derivó en una nueva contestación de la artista: "Carne a la parrilla, los espárragos blanqueados, la palta toda cortada, tendría que haber sido quizás un cuarto, por lo menos, no digo entera, todo desmenuzado. O sea que se pierde la belleza de esos elementos. Hay varias cosas que no andan bien".

Luego de una serie de comentarios, Di Santis disparó: "Para mí hay un error de presentación, la carne cortada no queda bien nunca, ni en casa. El pedazo de carne para que se luzca bien brilloso de la cocción, del aceite y demás. Y también hay alguna salsa, una gremolata, por ejemplo, si no hay tiempo para una salsa caliente. La salsa hubiera unido todo".

Pero en ese momento intervino Wanda Nara y aseguró que “puede pasar”. Y Calvo se calmó, pero expresó sus sentimientos: “Cocino porque me gusta, me gusta cocinar acá, me gustan los elementos, el ambiente... si no fuera porque disfruto tanto, colgaría los guantes acá".