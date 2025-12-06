6 de diciembre de 2025 Inicio
Tras la polémica por los guantes en el sorteo del Mundial 2026, Lionel Scaloni tocó la Copa del Mundo: "No me conoció.."

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se disculpó públicamente por el malentendido. El DT de la Selección argentina aseguró que no lo reconocieron, a la hora de entregar el trofeo, y por eso le pidieron usar guantes.

Por
Scaloni subió al escenario mientras se conocían los horarios y sedes del Mundial 2026.

En medio de la revelación del fixture y las sedes del Mundial 2026, Lionel Scaloni subió al escenario para poder tocar nuevamente la Copa del Mundo, tras la controversia y el repudio que generó en redes sociales al ver al DT de la Selección argentina con guantes blancos al entregar el trofeo.

En 2007, la selección argentina le ganó un amistoso a Argelia por 4-3.
Argentina debutará con Argelia en el Mundial 2026: los antecedentes con un equipo que siempre dio problemas

"Pido disculpas por lo ocurrido ayer, le pidieron que se pusiera guantes para tocar el trofeo. Pido disculpas, claro que los campeones del mundo pueden tocar la Copa", expresó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras dar a conocer los horarios y estadios donde jugará el grupo J, en el que se encuentra, Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Acto seguido se paró, tomó la Copa del Mundo y llamó a Lionel Scaloni, el director técnico de la Albiceleste, para que entregue nuevamente el trofeo y sea ovacionado por el auditorio.

Nuevamente, Infantino le pidió disculpas, lo abrazó y le compartió el micrófono para que hable: "Me han dicho que no la podía tocar sin guantes... no me conoció la persona. Muchas gracias por el detalle", explicó Scaloni, la persona encargada de la Copa no reconoció al último campeón del mundo y le exigió usar guantes.

Video: así ingresó Lionel Scaloni con la Copa del Mundo al sorteo del Mundial 2026

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, fue protagonista este viernes del sorteo de Mundial 2026 que se llevó a cabo en Washington, Estados Unidos. Lo hizo al ingresar al Kennedy Center con la Copa del Mundo, el trofeo que obtuvo la albiceleste en el torno de Qatar 2022, luego de 36 años.

Tras dejar la copa en el escenario, el pujatense, visiblemente emocionado, recordó la histórica final contra Francia que terminó 3-3 y se definió por penales, teniendo a Emiliano "Dibu" Martínez como la gran figura.

“La recuerdo como una final inolvidable, donde pasaron un montón de cosas y nuestro equipo siguió creyendo a pesar de las dificultades y nunca pensamos que podría terminar mal. Intentaremos seguir compitiendo y no dar nada por perdido. Eso es lo que espera la gente de nosotros”, explicó.

