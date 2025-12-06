Tras la polémica por los guantes en el sorteo del Mundial 2026, Lionel Scaloni tocó la Copa del Mundo: "No me conoció.." Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se disculpó públicamente por el malentendido. El DT de la Selección argentina aseguró que no lo reconocieron, a la hora de entregar el trofeo, y por eso le pidieron usar guantes. Por + Seguir en







Scaloni subió al escenario mientras se conocían los horarios y sedes del Mundial 2026.

En medio de la revelación del fixture y las sedes del Mundial 2026, Lionel Scaloni subió al escenario para poder tocar nuevamente la Copa del Mundo, tras la controversia y el repudio que generó en redes sociales al ver al DT de la Selección argentina con guantes blancos al entregar el trofeo.

"Pido disculpas por lo ocurrido ayer, le pidieron que se pusiera guantes para tocar el trofeo. Pido disculpas, claro que los campeones del mundo pueden tocar la Copa", expresó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras dar a conocer los horarios y estadios donde jugará el grupo J, en el que se encuentra, Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Acto seguido se paró, tomó la Copa del Mundo y llamó a Lionel Scaloni, el director técnico de la Albiceleste, para que entregue nuevamente el trofeo y sea ovacionado por el auditorio.

Nuevamente, Infantino le pidió disculpas, lo abrazó y le compartió el micrófono para que hable: "Me han dicho que no la podía tocar sin guantes... no me conoció la persona. Muchas gracias por el detalle", explicó Scaloni, la persona encargada de la Copa no reconoció al último campeón del mundo y le exigió usar guantes.

Video: así ingresó Lionel Scaloni con la Copa del Mundo al sorteo del Mundial 2026 El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, fue protagonista este viernes del sorteo de Mundial 2026 que se llevó a cabo en Washington, Estados Unidos. Lo hizo al ingresar al Kennedy Center con la Copa del Mundo, el trofeo que obtuvo la albiceleste en el torno de Qatar 2022, luego de 36 años.