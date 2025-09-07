Tras la derrota del Gobierno, el dólar cripto se dispara a $1.440 Luego de conocerse los resultados de los comicios en la provincia de Buenos Aires, el único tipo de cambio que opera durante el fin de semana registró un fuerte aumento podría adelantar el valor de la divisa de este lunes. Por







El dólar había cerrado el viernes en $1.380.

La contundente victoria del peronismo en las elecciones legislativas bonaerenses determinó un cimbronazo político para el oficialismo y una disparada del dólar cripto, que anticipa la reacción que tendrán los mercados en la apertura de este lunes después de una semana de tensión cambiaria y la decisión oficial de intervenir en el mercado para contener la suba del dólar.

Uno de los activos digitales marginales para el mercado argentino pero que suele marcar el pulso de la moneda norteamericana en el país, cotizó tras la dura derrota del oficialismo en los comicios a un promedio de $1.440, con una volatilidad que llegó a tocar un valor de $1.480.

La única cotización cambiaria que operó tras la derrota del Gobierno mostró un alza en relación a su nivel del viernes, que previo a los resultados de las elecciones se ubicaba en $1.380 según la reconocida plataforma Criptoya.

El valor representa una suba de casi $60 con respecto al cierre del viernes del dólar minorista del Banco Nación, aunque cabe recordar que el también llamado "dólar bitcoin" se puede comprar en cualquier momento y anticipa los movimientos en la divisa de cara al comienzo de la próxima semana.

dolar cripto 7-9 El dólar cripto es una cotización que se define en función de la compraventa de “stablecoins” como Tether (USDT), USD Coin (USDC) y Dai (DAI), entre otros, es decir, criptomonedas atadas a un activo estable, en este caso al dólar estadounidense. Para operar con stablecoins es necesario tener una cuenta en alguna billetera virtual o una exchange.

Dólar cripto: así cotiza en las diferentes exchanges Fiwind: $1.470

TiendaCrypto: $1.490

Buenbit: $1.473

Binance: $1.420

Ripio: $1.437

Lemon: $1.474

Satoshi Tango: $1.454

Bitso: $1.431 Cómo comprar dólar cripto Aquellos interesados en comprar dólares en criptomonedas, lo primero que deberán registrarse en la plataforma exchange que prefieran y elijan para llevar a cabo la operación. Tras verificar la cuenta, tienen que ingresar pesos por medio de transferencia bancaria, tarjeta de crédito/débito, o empresas de envío de dinero. comprar una stablecoin ligada al dólar Una vez que los fondos estén disponibles, seleccionar la criptomoneda ligada al dólar que desea comprar, como USDC o USDT, y realizar la compra. La mismas puede ser guardadas en la billetera de la plataforma o ser transferidas a una billetera personal para mayor seguridad. NOTICIA EN DESARROLLO.