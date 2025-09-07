7 de septiembre de 2025 Inicio
Tras la derrota del Gobierno, el dólar cripto se dispara a $1.440

Luego de conocerse los resultados de los comicios en la provincia de Buenos Aires, el único tipo de cambio que opera durante el fin de semana registró un fuerte aumento podría adelantar el valor de la divisa de este lunes.

El dólar había cerrado el viernes en $1.380.

Uno de los activos digitales marginales para el mercado argentino pero que suele marcar el pulso de la moneda norteamericana en el país, cotizó tras la dura derrota del oficialismo en los comicios a un promedio de $1.440, con una volatilidad que llegó a tocar un valor de $1.480.

La única cotización cambiaria que operó tras la derrota del Gobierno mostró un alza en relación a su nivel del viernes, que previo a los resultados de las elecciones se ubicaba en $1.380 según la reconocida plataforma Criptoya.

El valor representa una suba de casi $60 con respecto al cierre del viernes del dólar minorista del Banco Nación, aunque cabe recordar que el también llamado "dólar bitcoin" se puede comprar en cualquier momento y anticipa los movimientos en la divisa de cara al comienzo de la próxima semana.

dolar cripto 7-9

El dólar cripto es una cotización que se define en función de la compraventa de “stablecoins” como Tether (USDT), USD Coin (USDC) y Dai (DAI), entre otros, es decir, criptomonedas atadas a un activo estable, en este caso al dólar estadounidense. Para operar con stablecoins es necesario tener una cuenta en alguna billetera virtual o una exchange.

Dólar cripto: así cotiza en las diferentes exchanges

  • Fiwind: $1.470

  • TiendaCrypto: $1.490

  • Buenbit: $1.473

  • Binance: $1.420

  • Ripio: $1.437

  • Lemon: $1.474

  • Satoshi Tango: $1.454

  • Bitso: $1.431

Cómo comprar dólar cripto

Aquellos interesados en comprar dólares en criptomonedas, lo primero que deberán registrarse en la plataforma exchange que prefieran y elijan para llevar a cabo la operación.

Tras verificar la cuenta, tienen que ingresar pesos por medio de transferencia bancaria, tarjeta de crédito/débito, o empresas de envío de dinero. comprar una stablecoin ligada al dólar

Una vez que los fondos estén disponibles, seleccionar la criptomoneda ligada al dólar que desea comprar, como USDC o USDT, y realizar la compra. La mismas puede ser guardadas en la billetera de la plataforma o ser transferidas a una billetera personal para mayor seguridad.

