Confirmado por Marvel: cuál será el equipo que tendrá el Capitán América en Avengers Doomsday

El Universo Cinematográfico de Marvel acaba de presentar, de manera oficial, al equipo liderado por Sam Wilson en 'Avengers: Doomsday', la siguiente película de los hermanos Russo.

El nuevo Capitán América liderará un equipo compuesto por Thor

El nuevo Capitán América liderará un equipo compuesto por Thor, Loki, Shang Chi, Ant-Man y Falcon, una combinación de veteranos y neófitos en el UCM que, sin duda, jugará un papel clave en el acontecimiento de los Russo. 

  • Marvel acaba de desvelar a los equipos de superhéroes que compondrán este futuro estreno.
  • Las alineaciones que veríamos en la esperada película de los hermanos Russo, la Casa de las Ideas ha presentado de manera oficial a cada uno de los integrantes de las diferentes plantillas que se enfrentarán al Doctor Doom de Robert Downey Jr. Los Vengadores del Capitán América.
  • El nuevo Capitán América liderará un equipo compuesto por Thor, Loki, Shang Chi, Ant-Man y Falcon, una combinación de veteranos y neófitos en el UCM que, sin duda, jugará un papel clave en el acontecimiento de los Russo.
  • 'Avengers: Doomsday' se estrenará en cines en diciembre de 2026 con Robert Downey Jr. como protagonista y antagonista.

Marvel acaba de desvelar a los equipos de superhéroes que compondrán este futuro estreno. Aunque ya sabíamos, grosso modo, las alineaciones que veríamos en la esperada película de los hermanos Russo, la Casa de las Ideas ha presentado de manera oficial a cada uno de los integrantes de las diferentes plantillas que se enfrentarán al Doctor Doom de Robert Downey Jr. Los Vengadores del Capitán América (Sam Wilson), como era de esperar, estarán compuestos por dioses y viejas glorias del UCM.

El renacer de los X-Men dentro del MCU no es solo un capricho: es una necesidad estratégica. Tras años de altibajos, polémicas, cambios de rumbo y proyectos que se han sentido más experimentales que sólidos, Marvel busca una “segunda vida”. 
Cómo es el reboot que tiene en mente Marvel para lanzar X-Men nuevamente

El nuevo Capitán América liderará un equipo compuesto por Thor, Loki, Shang Chi, Ant-Man y Falcon, una combinación de veteranos y neófitos en el UCM que, sin duda, jugará un papel clave en el acontecimiento de los Russo. Pese a que los Vengadores actuales, como tal, son los Thunderbolts -equipo también presente en 'Avengers: Doomsday'- es probable que durante los próximos acontecimientos de Marvel se gire la tortilla y sean los clásicos de Marvel quienes retomen ese nombre.

Cómo será el equipo del Capitán América en Avengers Doomsday

Los demás equipos que veremos en 'Avengers: Doomsday' serán Los 4 Fantásticos (Antorcha Humana, la Cosa, Mr. Fantástico, Sue Storm), los mencionados Thunderbolts (Yelena, Bucky, Sentry, Guardián Rojo, John Walker, Fantasma) y los X-Men (Charles Xavier, Magneto, Gambito, Cíclope, Mística, Rondador Nocturno, Bestia). Se espera, además, que haya una infinidad de cameos, sorpresas y regresos. Varios rumores indican que Chris Evans, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Mark Ruffalo e incluso Hugh Jackman y Ryan Reynolds van a aparecer en la película, pero no hay confirmación.

Con todo, 'Avengers: Doomsday' se estrenará en cines en diciembre de 2026 con Robert Downey Jr. como protagonista y antagonista. Como Doctor Doom, el intérprete pondrá patas arriba el UCM tal y como lo conocemos para realizar un reinicio parcial, introduciendo a nuevas estrellas y recuperando a viejas glorias de los mejores días de Marvel.

The Avengers in ‘AVENGERS: DOOMSDAY’:

• Sam Wilson/Captain America

• Thor

• Ant-Man

• Falcon

• Shang-Chi

• Loki

Tras el éxito monumental de

Tras el éxito monumental de "Infinity War" y "Endgame", que marcaron un hito en la historia del cine de superhéroes y cerraron con maestría la Saga del Infinito, las expectativas en torno a esta nueva película son enormes.

