Confirmado por Marvel: cuál será el equipo que tendrá el Capitán América en Avengers Doomsday

Marvel acaba de desvelar a los equipos de superhéroes que compondrán este futuro estreno.

Las alineaciones que veríamos en la esperada película de los hermanos Russo, la Casa de las Ideas ha presentado de manera oficial a cada uno de los integrantes de las diferentes plantillas que se enfrentarán al Doctor Doom de Robert Downey Jr. Los Vengadores del Capitán América.

'Avengers: Doomsday' se estrenará en cines en diciembre de 2026 con Robert Downey Jr. como protagonista y antagonista. El Universo Cinematográfico de Marvel acaba de presentar, de manera oficial, al equipo liderado por Sam Wilson en 'Avengers: Doomsday', la siguiente película de los hermanos Russo. Marvel acaba de desvelar a los equipos de superhéroes que compondrán este futuro estreno. Aunque ya sabíamos, grosso modo, las alineaciones que veríamos en la esperada película de los hermanos Russo, la Casa de las Ideas ha presentado de manera oficial a cada uno de los integrantes de las diferentes plantillas que se enfrentarán al Doctor Doom de Robert Downey Jr. Los Vengadores del Capitán América (Sam Wilson), como era de esperar, estarán compuestos por dioses y viejas glorias del UCM.

Pese a que los Vengadores actuales, como tal, son los Thunderbolts -equipo también presente en 'Avengers: Doomsday'- es probable que durante los próximos acontecimientos de Marvel se gire la tortilla y sean los clásicos de Marvel quienes retomen ese nombre.

Avengers Doomsday Marvel Cómo será el equipo del Capitán América en Avengers Doomsday Los demás equipos que veremos en 'Avengers: Doomsday' serán Los 4 Fantásticos (Antorcha Humana, la Cosa, Mr. Fantástico, Sue Storm), los mencionados Thunderbolts (Yelena, Bucky, Sentry, Guardián Rojo, John Walker, Fantasma) y los X-Men (Charles Xavier, Magneto, Gambito, Cíclope, Mística, Rondador Nocturno, Bestia). Se espera, además, que haya una infinidad de cameos, sorpresas y regresos. Varios rumores indican que Chris Evans, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Mark Ruffalo e incluso Hugh Jackman y Ryan Reynolds van a aparecer en la película, pero no hay confirmación.

Con todo, 'Avengers: Doomsday' se estrenará en cines en diciembre de 2026 con Robert Downey Jr. como protagonista y antagonista. Como Doctor Doom, el intérprete pondrá patas arriba el UCM tal y como lo conocemos para realizar un reinicio parcial, introduciendo a nuevas estrellas y recuperando a viejas glorias de los mejores días de Marvel.

