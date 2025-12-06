IR A
Netflix lanzó la segunda parte de una historia con mucha acción y fantasía y es de lo más visto: cuál es la trama de Troll 2

La película mezcla catástrofe con mitología, y al igual que su antecesora, arrasa en el servicio de streaming.

La película Troll 2 estrenada recientemente en Netflix.

La película "Troll 2" estrenada recientemente en Netflix.

La película "Troll 2" (título original en noruego: "Troll") estrenada recientemente en Netflix, es un blockbuster noruego de fantasía y acción que se centra en una amenaza mitológica gigante que despierta tras siglos de hibernación.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el film es la secuela de “Troll” de 2022, que fue un verdadero éxito en la plataforma. Y esta segunda entrega, recientemente lanzada, ya se encuentra liderando el top 10 de lo más visto.

Sinopsis de Troll 2, la película furor de Netflix

Trol 2 Netflix

La trama comienza cuando una explosión en las profundidades de la montaña de Dovre, en Noruega, despierta a una criatura legendaria de la mitología nórdica: un Troll gigante.

La criatura, que ha permanecido dormida por mil años y cuyo despertar desata el caos, comienza a dirigirse lentamente hacia la capital de Noruega, Oslo, destruyendo todo a su paso. Ante esta amenaza imparable, el gobierno noruego se ve obligado a convocar a una inusual paleontóloga, la Dra. Nora Tidemann, experta en folclore y bestias prehistóricas.

Ella se une a un equipo de crisis compuesto por militares y políticos para intentar detener a la criatura antes de que alcance la ciudad y cause una catástrofe total. La película combina acción, efectos visuales de gran escala y la exploración del folclore noruego.

Tráiler de Troll 2

Embed - Trol 2 | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Troll 2

La película está protagonizada por actores noruegos de reconocida trayectoria:

  • Ine Marie Wilmann como la Dra. Nora Tidemann: La paleontóloga y única persona capaz de entender la naturaleza mitológica de la amenaza.
  • Kim Falck como Andreas Isaksen: El asesor del Primer Ministro y un aliado clave de Nora.
  • Mads Sjøgård Pettersen como el Capitán Kristoffer Holm: El oficial militar encargado de la operación para neutralizar al Troll.
  • Garda B. Eidsvold como la Primera Ministra.
  • Pål Richard Lunderby como Lars.
