Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 5 de diciembre

La divisa estadounidense operó a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación, en el último día de una semana marcada por la paz cambiaria. Por su parte, el mayorista se alejó del techo de la banda y el blue siguió siendo el más barato del mercado.

El dólar oficial minorista cotizó a la baja este viernes y cerró a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de jueves también con caídas. El mayorista, en tanto, se alejó del techo de la banda, mientras que el blue, siguió siendo la divisa más barata del mercado.

Los bonos cotizan en verde en Wall Street. 
Por su parte, el ministro de Economía Luis Caputo anunció previo a la apertura de la rueda que Argentina vuelve al mercado internacional de deuda. En una entrevista con A24, destacó que la modalidad será a partir de un bono a cuatro años, con vencimiento en noviembre de 2029 y un cupón del 6,5%.

Según el titular de la cartera económica, se trata de un "dato importantísimo" que se anunciará de manera oficial en los próximos minutos". En ese sentido, comentó: "Diferenciemos lo que es compra de acumulación de reservas. Somos el gobierno que más dólares compró, que es una suma 30 mil millones".

En tanto, en la segunda mitad de noviembre, el Banco Central (BCRA) volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual. El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.411,54 para la compra y $1.462,78 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.437.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.911.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.514,72 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.470.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.460,50.

