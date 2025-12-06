IR A
IR A

La filosa crítica de Sabrina Rojas a Pampita en pleno vivo: "Está hermosa pero..."

La actriz y conductora lanzó un picante comentario contra la modelo mientras analizaba su look, pensando que su micrófono estaba apagado.

La actriz cruzó a la modelo por un pequeño error en el maquillaje. 

La actriz cruzó a la modelo por un pequeño error en el maquillaje. 

Sabrina Rojas volvió a cruzar a Pampita con un picante comentario mientras analizaba el look que eligió la modelo para participar de Los Personajes del año. La actriz no dudó en criticarla, pero se sorprendió a descubrir que tenía el micrófono abierto y se escuchó lo que dijo.

Interpretar la mesa argentina desde una mirada actual, respetando la tradición.
Te puede interesar:

En Villa Crespo, un local propone una nueva forma de entender la parrilla argentina

En pleno vivo del programa en el que participa por América TV, Sabrina Rojas lanzó un comentario picante sobre el maquillaje de Pampita: "Está hermosa, pero está pálida de cara. Carolina Herrera no le pegó al número de base".

rojas home jpg.jpg
Con su particular tono, Pampita le respondió a Sabrina Rojas: Lo lamento si se siente mal con mi devolución
Con su particular tono, Pampita le respondió a Sabrina Rojas: Lo lamento si se siente mal con mi devolución

Segundos después se percató que en realidad su micrófono estaba abierto y todos pudieron escuchar la crítica. "Ay, ¿estoy abierta?", dijo sorprendida entre risas, a lo que Augusto "Tartu" Tartúfoli le respondió "salió al aire".

Pese al momento incómodo, Rojas se tomó el error con humor: "Menos mal que dije una boludez. Es algo que se puede decir al aire, como que no le pegó". Aunque lejos de retractarse, refutó la idea: "Pampita es hermosa siempre, pero está medio vampira".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El escritor y guionista Pedro Saborido.

Pedro Saborido, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

Sabrina Carpenter se encuentra de gira y se tomó el tiempo para responder a la Casa Blanca. 

Quién es la artista que se enfrentó a Trump y desató un fuerte debate en redes

play

Gustavo Sylvestre: "Quisieron cerrar C5N y acá estamos"

Más de 30 ganadores y una noche inolvidable.

Martín Fierro de Cable 2025: todos los ganadores de una noche inolvidable

últimas noticias

Una participante rompió en llanto en MasterChef.

Escándalo en MasterChef: una participante rompió en llanto por el trato del jurado

Hace 18 minutos
La región donde se encuentra la central nuclear quedó en medio de la guerra. 

Guerra entre Rusia y Ucrania: alertan por el mal funcionamiento de la central nuclear en Chernobyl

Hace 23 minutos
La Roca y Ezequiel. 

Un cambio real: el desafío de incrementar la masa muscular para "buscar una mejor versión de mi"

Hace 34 minutos
La comuna se ubica en un punto estratégico del corredor costero santafesino.

Turismo en Argentina: es un pueblito desconocido pero es atractivo por estar cerca de un río

Hace 1 hora
La actriz cruzó a la modelo por un pequeño error en el maquillaje. 

La filosa crítica de Sabrina Rojas a Pampita en pleno vivo: "Está hermosa pero..."

Hace 1 hora