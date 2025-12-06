La filosa crítica de Sabrina Rojas a Pampita en pleno vivo: "Está hermosa pero..." La actriz y conductora lanzó un picante comentario contra la modelo mientras analizaba su look, pensando que su micrófono estaba apagado. + Seguir en







La actriz cruzó a la modelo por un pequeño error en el maquillaje.

Sabrina Rojas volvió a cruzar a Pampita con un picante comentario mientras analizaba el look que eligió la modelo para participar de Los Personajes del año. La actriz no dudó en criticarla, pero se sorprendió a descubrir que tenía el micrófono abierto y se escuchó lo que dijo.

En pleno vivo del programa en el que participa por América TV, Sabrina Rojas lanzó un comentario picante sobre el maquillaje de Pampita: "Está hermosa, pero está pálida de cara. Carolina Herrera no le pegó al número de base".

rojas home jpg.jpg Con su particular tono, Pampita le respondió a Sabrina Rojas: Lo lamento si se siente mal con mi devolución Segundos después se percató que en realidad su micrófono estaba abierto y todos pudieron escuchar la crítica. "Ay, ¿estoy abierta?", dijo sorprendida entre risas, a lo que Augusto "Tartu" Tartúfoli le respondió "salió al aire".

Pese al momento incómodo, Rojas se tomó el error con humor: "Menos mal que dije una boludez. Es algo que se puede decir al aire, como que no le pegó". Aunque lejos de retractarse, refutó la idea: "Pampita es hermosa siempre, pero está medio vampira".