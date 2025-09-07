7 de septiembre de 2025 Inicio
Elecciones en la provincia de Buenos Aires: los resultados sección por sección

Fuerza Patria ganó en toda la provincia por amplia mayoría y quedó a más de 13 puntos de diferencia de La Libertad Avanza.

Fuerza Patria arrasó en las elecciones de la provincia de Buenos Aires superando a La Libertad Avanza por más de 13 puntos a nivel provincial. Con más del 90% de las mesas escrutadas, el espacio liderado por el gobernador Axel Kicillof obtuvo 46,95 % y el partido de Javier Milei 33,86%.

La Cámara de Diputados bonaerense se renovará el 10 de diciembre.
Así quedaron las bancas en Diputados y en el Senado en la Legislatura bonaerense

Con este resultado, Fuerza Patria se quedará con 13 bancas de senadores de las 23 a repartir, La Libertad Avanza se quedará con 8 y Somos Buenos Aires 2. De las 46 bancas a repartir en Diputados, el oficialismo provincial obtiene 21, La Libertad Avanza 18, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social 3 y el Frente de Izquierda 2.

Fuerza Patria vs La Libertad Avanza: sección por sección

En la Primera sección, una de las más pobladas del conurbano, Fuerza Patria se impuso con holgura: 47% a 37%, una brecha de 10 puntos que confirma el peso del voto peronista en la zona norte y oeste del Gran Buenos Aires.

La Segunda sección, con epicentro en el norte provincial, también favoreció a la coalición peronista: 35% a 29%, con una ventaja de 5 puntos, más ajustada que en otros distritos.

En la Tercera sección, la de mayor caudal electoral y corazón del conurbano sur, Fuerza Patria arrasó con 53% contra 28%, una diferencia de 25 puntos que resultó clave para sostener el predominio general en la provincia.

La Cuarta sección, de perfil rural y núcleo del interior bonaerense, marcó una ventaja de 40% a 30% para Fuerza Patria, con 10 puntos de diferencia sobre los libertarios.

En contraste, la Quinta sección, que incluye Mar del Plata y la costa atlántica, fue uno de los bastiones de La Libertad Avanza, que logró imponerse 41% a 37%, con una diferencia de 3 puntos.

Algo similar ocurrió en la Sexta sección, la más extensa y vinculada al sur provincial: allí, La Libertad Avanza se consolidó con 41% contra 34%, alcanzando una ventaja de 8 puntos.

La Séptima sección, con centro en Olavarría y ciudades vecinas, volvió a inclinarse por Fuerza Patria: 38% frente a 32%, una diferencia de 6 puntos.

Finalmente, en la Octava sección, correspondiente a La Plata, la capital provincial, el resultado también favoreció al oficialismo: 43% contra 37%, con 6 puntos de distancia.

