El tenso momento entre La Sole y Mario Pergolini en pleno programa: "Yo te sufrí" La cantante le hizo una inesperada confesión al conductor de Otro día perdido, que se mostró sorprendido. "¿Te hice algo?", dudó.







La Sole encaró a Pergolini en vivo. Redes sociales

La cantante Soledad Pastorutti estuvo en el programa Otro día perdido de Mario Pergolini y aprovechó para hacerle un reclamo tardío sobre una molestia pasada. En un incómodo momento, le reclamó que lo “sufrió” y el conductor se quedó con la duda.

Con la intención de no guardarse el sentimiento, la Sole le hizo el reclamo, pero sumó: “Dejame decirte que siempre te admiré un montón. No, de verdad lo digo, no hace falta que digas lo mismo que yo”.

Ante este momento, Pergolini comenzó a repasar en su cabeza y no recordó nada. Sin embargo, se justificó: “Invitamos a la gente que queremos invitar, así que, si estás acá, sin dudas es porque te admiramos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/otrodiaperdidok/status/1997136160171479060&partner=&hide_thread=false La Sole y Mario Pergolini, dos leyendas unidas por la admiración. Un momento para el recuerdo en #OtroDiaPerdido, el show donde todo puede pasar. pic.twitter.com/lOjybP9o2j — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) December 6, 2025 Pero como la duda quedó, preguntó: “¿Por qué? ¿Te hice algo?, ¿dije algo, alguna cosita?”. La Sole intentó salir del momento y aseguró que, en aquella época, ella era “un personaje”. Pero antes de que pudiera completar la frase, todo quedó entre risas.

Soledad cerró con buena onda: “Te quiero, te respeto y me encanta esto que estás haciendo”. Luego de eso, cambiaron de tema y todo quedó en anécdota.