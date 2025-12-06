La cantante Soledad Pastorutti estuvo en el programa Otro día perdido de Mario Pergolini y aprovechó para hacerle un reclamo tardío sobre una molestia pasada. En un incómodo momento, le reclamó que lo “sufrió” y el conductor se quedó con la duda.
La cantante le hizo una inesperada confesión al conductor de Otro día perdido, que se mostró sorprendido. “¿Te hice algo?”, dudó.
Con la intención de no guardarse el sentimiento, la Sole le hizo el reclamo, pero sumó: “Dejame decirte que siempre te admiré un montón. No, de verdad lo digo, no hace falta que digas lo mismo que yo”.
Ante este momento, Pergolini comenzó a repasar en su cabeza y no recordó nada. Sin embargo, se justificó: “Invitamos a la gente que queremos invitar, así que, si estás acá, sin dudas es porque te admiramos”.
Pero como la duda quedó, preguntó: “¿Por qué? ¿Te hice algo?, ¿dije algo, alguna cosita?”. La Sole intentó salir del momento y aseguró que, en aquella época, ella era “un personaje”. Pero antes de que pudiera completar la frase, todo quedó entre risas.
Soledad cerró con buena onda: “Te quiero, te respeto y me encanta esto que estás haciendo”. Luego de eso, cambiaron de tema y todo quedó en anécdota.