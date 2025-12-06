Basada en una novela: esta película sobre vivir la vida al máximo luego de un duro diagnóstico sorprendió a todos en Netflix El guion original de Ikiru (1952) de Akira Kurosawa dio lugar a esta versión británica, situada en los años 50, sorprende por su contención, su belleza visual y, sobre todo, la interpretación conmovedora de Bill Nighy. + Seguir en







Basada en una novela: esta película sobre vivir la vida al máximo luego de un duro diagnóstico sorprendió a todos en Netflix y se convirtió en una de las producciones más comentadas por su sensibilidad, su mensaje profundo y la actuación magistral de Bill Nighy.

Carlos Boyero del medio El País dijo que “El guion de Kazuo Ishiguro está bien desarrollado, aunque no ocurren grandes cosas en pantalla. La emoción llega de la mano del conmovedor Bill Nighy”. por su lado, Luis Martínez de El Mundo expresó que “El resultado enamora. Una película fiel al espíritu del clásico original y capaz de renovarlo”. por ultimo, Quim Casas de El Periódico manifestó que “Nighy eleva toda la película. Una actuación impecable”.

Adaptada del clásico Ikiru (1952), esta historia invita a replantear prioridades cuando la vida cambia en un instante.

living Sinopsis de Living, la película de Netflix: de la rutina gris a la búsqueda de un sentido Ambientada en el Londres de los años 50, la película sigue a Williams, un funcionario veterano cuya vida transcurre entre papeles, horas de oficina y una existencia que parece ya estar decidida.

Pero todo cambia cuando recibe un duro diagnóstico médico que lo obliga a frenar y preguntarse: ¿qué hice realmente con mi vida. Conmovido y desorientado, vacía su cuenta de ahorros y se embarca en un viaje hacia la costa. Allí conoce a un misterioso desconocido y, de regreso, empieza a sentirse inspirado por la energía de una joven compañera de trabajo.

Aimee Lou Wood como Margaret

Alex Sharp como Peter Wakeling

Tom Burke como el misterioso escritor

Adrian Rawlins, Oliver Chris, Hubert Burton