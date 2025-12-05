El camino de Argentina en el Mundial 2026: debutará con Argelia y luego enfrentará a Austria y Jordania El conjunto comandado por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi será la defensora del título e irá en búsqueda de la cuarta estrella mundialista. La Copa del Mundo se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Por + Seguir en







La Scaloneta ya conoce a sus rivales.

Se terminó la espera. En Estados Unidos se realizó el sorteo del Mundial 2026 y Argentina, defensora del título, ya conoce quiénes son sus rivales para la primera fase del próximo años torneo mundialista.

La Copa del Mundo se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio, por primera vez con tres países que serán anfitriones y que se disputará con 48 Selecciones que estarán repartidas en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno. Los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final, donde iniciará la instancia de eliminación directa hasta conocer al nuevo campeón.

La Albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni no solo irá como defensora del título, sino que irán busca de la cuarta estrella y, además, convertirse en la tercera Selección en ganar dos ediciones consecutivas de un Mundial (solo lo hicieron Italia en 1934 y 1938 y Brasil en 1958 y 1962).

argentina campeon del mundo El partido inaugural será el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca donde México, que hace de local se enfrentará a México - Sudáfrica , ambos integrantes del Grupo A.

El sábado 6 de diciembre se hará público el calendario oficial del torneo: donde al ya saber el grupo, el país ya tiene los estadios donde va a jugar y solo resta saber un horario de inicio