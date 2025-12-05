5 de diciembre de 2025 Inicio
El camino de Argentina en el Mundial 2026: debutará con Argelia y luego enfrentará a Austria y Jordania

El conjunto comandado por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi será la defensora del título e irá en búsqueda de la cuarta estrella mundialista. La Copa del Mundo se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

La Scaloneta ya conoce a sus rivales.
La Scaloneta ya conoce a sus rivales.

Se terminó la espera. En Estados Unidos se realizó el sorteo del Mundial 2026 y Argentina, defensora del título, ya conoce quiénes son sus rivales para la primera fase del próximo años torneo mundialista.

Argentina integrará un grupo accesible.
La reacción de un campeón del mundo tras el sorteo del Mundial: "Son tres rivales ganables"

La Copa del Mundo se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio, por primera vez con tres países que serán anfitriones y que se disputará con 48 Selecciones que estarán repartidas en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno. Los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final, donde iniciará la instancia de eliminación directa hasta conocer al nuevo campeón.

La Albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni no solo irá como defensora del título, sino que irán busca de la cuarta estrella y, además, convertirse en la tercera Selección en ganar dos ediciones consecutivas de un Mundial (solo lo hicieron Italia en 1934 y 1938 y Brasil en 1958 y 1962).

argentina campeon del mundo

El partido inaugural será el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca donde México, que hace de local se enfrentará a México - Sudáfrica , ambos integrantes del Grupo A.

El sábado 6 de diciembre se hará público el calendario oficial del torneo: donde al ya saber el grupo, el país ya tiene los estadios donde va a jugar y solo resta saber un horario de inicio

Fixture de Argentina en el Mundial 2026: dónde jugará, contra quién y a qué hora

La sedes terminarán de confirmarse por la FIFA el sábado 6 de diciembre.

  • 1° partido: Argentina – Argelia, en San Francisco o Kansas.
  • 2° partido: Argentina - Austria, en San Francisco o Dallas.
  • 3° partido: Jordania- Argentina, en Dallas o Kansas.

Así quedaron definidos los 12 grupos del Mundial 2026

Grupos Mundial 2026

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Grupo A:

México, Sudáfrica, Corea del Sur, Dinamarca/Macedonia/R. Checa/Irlanda

Grupo B:

Canadá, Italia/Irlanda del Norte/Bosnia/Gales, Qatar, Suiza

Grupo C:

Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Grupo D:

EEUU, Paraguay, Australia, Turquía/Kosovo/Rumania/Eslovaquia

Grupo E:

Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Grupo F:

Países Bajos, Japón, Ucrania/Suecia/Polonia/Albania, Túnez

Grupo G:

Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Grupo H:

España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Grupo I:

Francia, Senegal, Bolivia/Surinam/Irak, Noruega

Grupo J:

Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Grupo K:

Portugal, Congo/Jamaica/Nueva Caledonia, Uzbekistán, Colombia

Grupo L:

Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

Mundial 2026: fechas y calendario de partidos

  • Fase de grupos: del 11 de junio al 27 de junio
  • Dieciseisavos de final: del 28 de junio al 3 de julio
  • Octavos de final: del 4 al 7 de julio
  • Cuartos de final: del 9 al 11 de julio
  • Semifinales: 14 y 15 de julio
  • Tercer puesto: 18 de julio, Hard Rock Stadium, Miami
  • Final: 19 de julio, MetLife Stadium, Nueva York.
Fixture Mundial 2026 sedes

Mundial 2026: cuáles son las sedes

El Mundial 2026 se jugará en 41 ciudades entre Estados Unidos, Canadá y México y se distribuirá en 16 sedes, siendo Estados Unidos el país que más ciudades tendrá en 2026 con 11 en total.

Sede México

  • Ciudad de México: Estadio Azteca
  • Guadalajara: Estadio Akron
  • Monterrey: Estadio BBVA

Sede USA

  • Atlanta: Mercedes-Benz Stadium
  • Boston: Gillette Stadium
  • Dallas: AT&T Stadium
  • Houston: NRG Stadium
  • Kansas City: Arrowhead Stadium
  • Los Ángeles: SoFi Stadium
  • Miami: Hard Rock Stadium
  • New York: MetLife Stadium
  • Philadelphia: Lincoln Financial Field
  • San Francisco Bay Area: Levi's Stadium
  • Seattle: Lumen Field

Sede Canadá

  • Toronto: BMO Field
  • Vancouver: BC Place
