La FIFA confirmó las sedes y fixture del Mundial 2026: cuándo y dónde debutará la Selección argentina

Luego del sorteo, se oficializó el calendario completo del torneo que arrancará el 11 de junio con el partido inaugural entre México - Sudáfrica en el estadio Azteca. La Albiceleste integra el grupo J con Argelia, Austria y Jordania.

Por
La FIFA confirmó este sábado el fixture completo del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio con el partido inaugural entre México - Sudáfrica en el Estadio Azteca. El sorteo determinó que la Selección argentina integre el grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. El debut será el martes 16 de junio ante los africanos en la ciudad de Kansas.

Kansas City Stadium, el estadio donde debutará la Selección argentina. 
En Kansas y Dallas: los estadios donde la Selección argentina arrancará el Mundial 2026

El calendario completo dado a conocer abarca a los 104 partidos del torneo que se disputará en ciudades de los Estados Unidos, Canadá, México.

Será la primera vez con tres países que serán anfitriones y que se disputará con 48 Selecciones que estarán repartidas en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno. Los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final, donde iniciará la instancia de eliminación directa hasta conocer al nuevo campeón.

En lo que respecta a la Selección argentina, el fixture para la fase inicial quedó confirmado de la siguiente manera: enfrentará a Argelia el martes 16 de junio a las 22 horas en Kansas, luego chocará con Austria el lunes 22 de junio a las 14 en Dallas, y cerrará el grupo J frente a Jordania el sábado 28 de junio a las 23 nuevamente en Dallas.

fixture

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Grupo A:

México, Sudáfrica, Corea del Sur, Dinamarca/Macedonia/R. Checa/Irlanda

Grupo B:

Canadá, Italia/Irlanda del Norte/Bosnia/Gales, Qatar, Suiza

Grupo C:

Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Grupo D:

EEUU, Paraguay, Australia, Turquía/Kosovo/Rumania/Eslovaquia

Grupo E:

Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Grupo F:

Países Bajos, Japón, Ucrania/Suecia/Polonia/Albania, Túnez

Grupo G:

Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Grupo H:

España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Grupo I:

Francia, Senegal, Bolivia/Surinam/Irak, Noruega

Grupo J:

Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Grupo K:

Portugal, Congo/Jamaica/Nueva Caledonia, Uzbekistán, Colombia

Grupo L:

Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

Los 12 grupos del Mundial 2026.

Los 12 grupos del Mundial 2026.

Mundial 2026: fechas y calendario de partidos

  • Fase de grupos: del 11 de junio al 27 de junio
  • Dieciseisavos de final: del 28 de junio al 3 de julio
  • Octavos de final: del 4 al 7 de julio
  • Cuartos de final: del 9 al 11 de julio
  • Semifinales: 14 y 15 de julio
  • Tercer puesto: 18 de julio, Hard Rock Stadium, Miami
  • Final: 19 de julio, MetLife Stadium, Nueva York.

Noticia en desarrollo.-

