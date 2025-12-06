La FIFA confirmó las sedes y fixture del Mundial 2026: cuándo y dónde debutará la Selección argentina Luego del sorteo, se oficializó el calendario completo del torneo que arrancará el 11 de junio con el partido inaugural entre México - Sudáfrica en el estadio Azteca. La Albiceleste integra el grupo J con Argelia, Austria y Jordania. Por + Seguir en







La FIFA confirmó este sábado el fixture completo del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio con el partido inaugural entre México - Sudáfrica en el Estadio Azteca. El sorteo determinó que la Selección argentina integre el grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. El debut será el martes 16 de junio ante los africanos en la ciudad de Kansas.

El calendario completo dado a conocer abarca a los 104 partidos del torneo que se disputará en ciudades de los Estados Unidos, Canadá, México.

Será la primera vez con tres países que serán anfitriones y que se disputará con 48 Selecciones que estarán repartidas en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno. Los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final, donde iniciará la instancia de eliminación directa hasta conocer al nuevo campeón.

En lo que respecta a la Selección argentina, el fixture para la fase inicial quedó confirmado de la siguiente manera: enfrentará a Argelia el martes 16 de junio a las 22 horas en Kansas, luego chocará con Austria el lunes 22 de junio a las 14 en Dallas, y cerrará el grupo J frente a Jordania el sábado 28 de junio a las 23 nuevamente en Dallas.

